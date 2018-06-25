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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi İsrail meclisini karıştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 18:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi İsrail meclisini karıştırdı

KUDÜS (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerini kazanması İsrail meclisini karıştırdı.

İsrail meclisinde bugün yapılan genel kurul toplantılarında kürsüye çıkan Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Talib Ebu Arar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Ebu Arar konuşmasında, "Türk halkını ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dünkü seçimlerde elde ettiği büyük başarıdan dolayı ve kendisine kin güdenlere rağmen tebrik ederim." ifadelerini kullanırken, Yahudi asıllı milletvekilleri, Ebu Arar'ın sözlerine tepki gösterdi.

İsrailli milletvekillerinin tepkilerine rağmen konuşmasına devam eden Ebu Arar, "Allah'a binlerce kez hamdolsun. Türkiye bağımsız ve egemen bir ülkedir. Mübarek olsun." dedi.

Öte yandan parlamentonun diğer Filistin asıllı milletvekillerinden Abdulhakim Hac Yahya da genel kurulda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk halkını tebrik etti.

Yahudi asıllı milletvekilleri, Hac Yahya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladığı konuşmaya da uzun süre tepki gösterdi.

İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından kurulan siyasi partilerden milletvekili seçilen Filistinlilerin bir araya gelerek oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku, 120 sandalyeli parlamentoda 13 milletvekili ile temsil ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan israil parlamentosu seçim

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