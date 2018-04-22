HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ses ikizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 09:53 | Son Güncelleme

Malatyalı Serkan Aybar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan ses benzerliği ile duyanları şaşırtıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan ses benzerliği ile dikkat çeken Serkan Aybar, ziyaret için geldiği Kahramanmaraş’ta 24 Haziran seçimlerine hazır olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ses ikizi

Malatyalı Serkan Aybar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan ses benzerliği ile duyanları şaşırtıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan ses benzerliği ile dikkat çeken Serkan Aybar, ziyaret için geldiği Kahramanmaraş’ta 24 Haziran seçimlerine hazır olduklarını söyledi. Kahramanmaraş’ta gittiği iş yerlerinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Aybar, Malatya’nın Seyran Mahallesi muhtar adayı oldu.
Aybar, “Dünya lideri reisin, bir numaraları sevdalısı ve onun aşığıyım. Rabbimden Recep Tayyip Erdoğan’ın çocuklarımızın da onu görebilecek kadar uzun yaşamasını diliyorum. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan asrın lideridir. Onun gibi bir lideri bizler tanımadık ve bizler geçmişimize de sorduğumuz zaman onlar da tanımamış, görmemişler. Bu bir sevda işi. Hani reis diyor ya, ‘Bizimki sevda’ derken aynı sevdadan bizler de pay aldık. Reisi ilk 2003 yılında meydanlarda sadece bir kelimesi defalarda dilime takıldı. Kardeşlerim demesi var ya, o bizden bir olduğunu adeta bize olan bağlılığını, sevgisini ve kendi çocuklarından feragat ederek, kendi ömründen, yaşantısından, hayatından çalarak milletine açık olan bir insanın bu ifadesi kendisine bizleri aşık etti. Ben şahsen bir gün olur da reisle karşılaşırız, o da bana ‘Gel bakayım Serkan kardeşim’ derse doyasıya sarılırız. Malatya’da İşçi Bulma Kurumunda çalışıyorum. Ayrıca Seyran Mahallesi muhtar adayıyım” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ses ikizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ses ikizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ses ikizi

24 Haziran seçimi adayları kara kaplı defterde!24 Haziran seçimi adayları kara kaplı defterde!
Yasak aşk skandalında karar çıktıYasak aşk skandalında karar çıktı
Meteoroloji uyardı: İstanbul güne yağmurla başladı! Meteoroloji uyardı: İstanbul güne yağmurla başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'da darbe mi oldu? Suudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldi

Suudi Arabistan'da darbe mi oldu? Suudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldi

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia

Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Çıplak videosu çıkan Ciciş Esra'dan bir açıklama daha

Çıplak videosu çıkan Ciciş Esra'dan bir açıklama daha

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

Sayısal Loto sonuçları 21 Nisan: İstanbul'da 1 kişiye büyük ikramiye!

Sayısal Loto sonuçları 21 Nisan: İstanbul'da 1 kişiye büyük ikramiye!

Bedelli askerlik mi geliyor? Erken seçim kararı sonrası bedelli askerlikle ilgili yeni gelişme

Bedelli askerlik mi geliyor? Erken seçim kararı sonrası bedelli askerlikle ilgili yeni gelişme

Türkiye'den Arap dünyasına F-16'lı mesaj!

Türkiye'den Arap dünyasına F-16'lı mesaj!

FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi, kuruma nasıl sızdıklarını itiraf etti! Yalan makinesini kandırmışlar

FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi, kuruma nasıl sızdıklarını itiraf etti! Yalan makinesini kandırmışlar

Sarıyer'de ormanda yanmış ceset bulunmuştu! Küllerden çıkan şüphe

Sarıyer'de ormanda yanmış ceset bulunmuştu! Küllerden çıkan şüphe

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.