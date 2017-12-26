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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 00:36 | Son Güncelleme 2 saat önce

- Sudan Devlet Başkanı Beşir: - "Türkiye ile Sudan arasındaki ticaret hacminin en az 10 milyar dolara çıkarılması gerekiyor"

HARTUM (AA) - Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir, Türkiye ile Sudan arasındaki mevcut 500 milyon dolar olan yıllık ticaret hacminin, en az 10 milyar dolara yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyareti kapsamında başkent Hartum'da düzenlenen Sudan-Türkiye İş Forumu'nda konuşan Beşir, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması konusunda Türkiye'deki özel sektöre önemli görevler düştüğünü, bu konuda Sudan'da karşılaşılabilecek tüm sıkıntıları çözmek noktasında yardımcı olmaya hazır olduklarını belirtti. Beşir, "Türkiye ile Sudan arasındaki ticaret hacminin en az 10 milyar dolara çıkarılması gerekiyor." dedi.

Türk bankalarını Sudan'da şube açmaya davet eden Beşir, Türk bankasının Sudan'da açılmasının para transferi ve ekonomik ilişkiler konusunda yatırımcılara güçlü destek sağlayacağını ifade etti.

Sudan ile Türkiye arasında devam eden ve geliştirilmesi için çaba harcanan görüşmelerin kardeşlik ve dostluk teması çerçevesinde gerçekleştirildiğini kaydeden Beşir, dün kurulması kararlaştırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Forumu'nun iki ülke arasındaki ilişkileri çok daha ileriye taşıyacağını kaydetti.

Beşir, ABD tarafından Sudan'a yönelik uygulanan ambargoların 20 yıl aradan sonra kaldırılmasının Sudan'a ekonomik alanda yeni ufuklar açacağını, yeni ülkeler ve firmalar ile yeni diyaloglar kurmalarına fırsat tanıyacağını söyledi.

(AA)

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