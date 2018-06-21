Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı 3. Havalimanına indi (2)

Gülseli KENARLI-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak 3. havalimanına indi.

Erdoğan, Gaziantep'ten miting sonrasında helikopterle Gaziantep Havalimanı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak, 3. havalimanına ilk inişi gerçekleştirmek üzere Gaziantep'ten havalandı. Uçak, 3. havalimanındaki 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki birinci piste saat 20.30'da indi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı meydana inmesinin ardından geleneksel olarak su takısı ile karşılandı.

ERDOĞAN İNİŞİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI

İnişin gerçekleşmesinin ardından uçakta açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aziz milletim, öncelikle şu anda İstanbul'daki yeni havalimanımıza inmenin mutluluğu ve bahtiyarlığı içerisindeyiz. Gerçekten muhteşem bir havalimanını inşa etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Daha önce de duyurduğumuz gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile birlikte resmi açılışını yapacağız. Bu akşamki hem bir denetleme hem de buradan bir ortak yayına girmenin şu anda gayretiyle bu adımı attık. Tüm konsorsiyum mensuplarına, mimarından mühendisine kadar emeği geçenlerin hepsini tebrik ediyorum. Gerçekten pistiyle ışıklandırmasıyla muhteşem bir esere sahip olduk, sahip oluyoruz. Milletimiz için, ülkemiz için, tüm insanlık için havalimanımız hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum." dedi.

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