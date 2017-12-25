- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesinde, Kudüs'ün statüsüne sahip çıkmak için ortak çaba harcamanın önemine değinildi, ABD yönetiminin hatalı adımdan dönmesi için yapıcı uyarılarda bulunmanın faydalı olacağı belirtildi. (AA)