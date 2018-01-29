Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vucic ve İzzetbegoviç ile görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Bakir İzzetbegoviç ile görüşmesine ilişkin, "Kapsamlı, yapıcı ve verimli bir havada geçen görüşmede Bosna Hersek'te yaşayan Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar başta olmak üzere tüm Balkan hakları arasında barış ve istikrarın korunmasının, güçlendirilmesinin ve kalıcı hale getirilmesinin önemi üzerinde durulmuştur." ifadelerini kullandı.
Kalın, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde Vucic ve İzzetbegoviç ile bir araya geldiğini anımsattı.
Görüşmede, Türkiye-Sırbistan ve Türkiye-Bosna Hersek arasındaki siyasi, ekonomik ve insani ilişkiler ile yatırımlar ve ortak projelerin ele alındığını bildiren Kalın, şunları kaydetti:
"Kapsamlı, yapıcı ve verimli bir havada geçen görüşmede Bosna Hersek'te yaşayan Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar başta olmak üzere tüm Balkan hakları arasında barış ve istikrarın korunmasının, güçlendirilmesinin ve kalıcı hale getirilmesinin önemi üzerinde durulmuştur. Üç ülke arasında, Balkanlarda yapılacak olan ortak projeler de detaylı bir şekilde değerlendirilmiş ve bu çalışmaların bölgenin güven, barış, huzur ve istikrarına yapacağı katkının önemi vurgulanmıştır."
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin, Bosna Hersek ve Sırbistan başta olmak üzere Balkan ülkeleri arasında yapıcı ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için bundan sonra da çalışmalarına yoğun şekilde devam edeceğini vurguladı.
(AA)
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