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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 19:25 | Son Güncelleme

Yemin töreni dolayısıyla Erzincan'da 3. Ordu Komutanlığında 101 pare top atışı yapıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni dolayısıyla 101 pare top atışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'nda and içmesinin ve Anıtkabir ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Süvari Birliği eşliğinde giriş yaptığı sırada, eş zamanlı olarak Erzincan Kırklar Tepesi mevkisinde de 101 pare top atışı yapıldı.

Top atışı, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 101 pare top atışı Erzincan

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