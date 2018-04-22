HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ile ilgili açıklamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 21:06 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanlığı: - "Türk Cumhurbaşkanının açıklamalarından, Ege'de barış lehine dönüşü ve iki ülke arasında güvenlik dahil önemli konularda diyaloğu desteklemesi gibi olumlu kısımları alıyoruz"

ATİNA (AA) - Yunanistan Başbakanlığından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili ilişkilere dair değerlendirmelerine ilişkin, "Türk Cumhurbaşkanının açıklamalarından Ege'de barış lehine dönüşü ve iki ülke arasında güvenlik dahil önemli konularda diyaloğu desteklemesi gibi olumlu kısımları alıyoruz." açıklaması yapıldı.

Yunanistan Başbakanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ülke arasındaki ilişkilere dair değerlendirmelerine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, söz konusu değerlendirmelerin fiiliyata geçirilmesinin beklendiğini kaydedildi.

Açıklamada, "Türk Cumhurbaşkanının Ege'de barış lehine dönüşü ve iki ülke arasında güvenlik dahil önemli konularda diyaloğu desteklemesi gibi olumlu kısımları alıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Edirne'de tutuklu bulunan 2 Yunan asker meselesi ile başka meselelerin karşılaştırılmasının "kabul edilemez" olduğu aktarılan açıklamada, Yunanistan ve Avrupa Birliğinin pozisyonunun Yunan askerlerin şartsız bir şekilde ivedilikle geri gönderilmesine yönelik olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV'de yayınlanan röportajında Yunanistan ile ilişkilere ilişkin "Suların ısınması diye bir şeyi istemiyoruz. Böyle bir gayretin içinde değiliz. Biz Yunanistan'a bir komşumuz olarak bakıyoruz. Öyle veya böyle bazı sıkıntılar olsa bile bütün bunları aşalım istiyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Gerilim tırmanıyor! Yunanistan'dan Erdoğan'a yanıt geldiGerilim tırmanıyor! Yunanistan'dan Erdoğan'a yanıt geldi
Meclis'te 16 yıl sonra bir ilkMeclis'te 16 yıl sonra bir ilk
Suudi Arabistan'da neler oluyor? Balistik füzeli saldırıSuudi Arabistan'da neler oluyor? Balistik füzeli saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi

İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi

Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki

Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?

MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' tepkisi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' tepkisi

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koyun otlatırken kitap okuyan Kader'e 23 Nisan daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koyun otlatırken kitap okuyan Kader'e 23 Nisan daveti

Çankaya Köşkü'nde 23 Nisan coşkusu

Çankaya Köşkü'nde 23 Nisan coşkusu

İlber Ortaylı 23 Nisan dolayısıyla minik hayranıyla buluştu

İlber Ortaylı 23 Nisan dolayısıyla minik hayranıyla buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.