'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklanan ODTÜ'lüler serbest bırakıldı

ODTÜ 2018 Diploma Töreni'nde, üzerinde bir karikatür bulunan pankartı taşıdıkları gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanan 4 ODTÜ'lü serbest bırakıldı.
Öğrenciler 1 yıldan 4 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyorlardı. Yargılama tutuksuz devam edecek.
Öğrenciler hakkında gözaltı kararının çıkmasının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu söz konusu karikatürü twitter hesabından paylaşmış, partisinin milletvekillerine de paylaşmaları talimatı vermişti.
Erdoğan da, sosyal medyada karikatürü paylaşan Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ardoğan ayrıca grup toplantısındaki konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Kılıçdaroğlu aleyhine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı.
Trump'ın Türkiye karşıtı kararı dolar hamlesinden sonra bu kez de Esad devrede! Rejim İdlib'e büyük saldırı başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!
ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi
Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme
Meral Akşener'den son dakika mesajı: Hükümetin yanındayız!
Ünlü çift evini satıyor! Değeri dudak uçuklatıyor
İYİ Parti işbirliği teklif etti! Ankara'da flaş ekonomi adımı
İşte Türkiye'nin en karanlık noktası
Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor
Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi
Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! İşte Note 9'un özellikleri ve fiyatı!
Okuyucu Yorumları 1 yorum