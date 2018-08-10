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'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklanan ODTÜ'lüler serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 19:58 | Son Güncelleme

ODTÜ’deki mezuniyet töreninde, üzerinde bir karikatürün bulunduğu pankart taşıdıkları için tutuklanan 4 ODTÜ'lü öğrenci serbest bırakıldı. Öğrenciler tutuksuz yargılanacak.

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklanan ODTÜ'lüler serbest bırakıldı

ODTÜ 2018 Diploma Töreni'nde, üzerinde bir karikatür bulunan pankartı taşıdıkları gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanan 4 ODTÜ'lü serbest bırakıldı.

Öğrenciler 1 yıldan 4 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyorlardı. Yargılama tutuksuz devam edecek.

ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU'NA DAVA AÇMIŞTI

Öğrenciler hakkında gözaltı kararının çıkmasının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu söz konusu karikatürü twitter hesabından paylaşmış, partisinin milletvekillerine de paylaşmaları talimatı vermişti.
Erdoğan da, sosyal medyada karikatürü paylaşan Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ardoğan ayrıca grup toplantısındaki konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Kılıçdaroğlu aleyhine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı.

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Sabahtan beri yaşadığımız onca stresten sonra bu haber çok iyi geldi.
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