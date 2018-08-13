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Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdür Yardımcısı, duvar çökmesi sonucu yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 12:05 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Alperen Ayar, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde evinde yapılan tadilat sırasında duvarın çökmesi sonrası yaralandı.

Mustafa TURAPOĞLU-Hasan POLAT/ANKARA,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Alperen Ayar, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde evinde yapılan tadilat sırasında duvarın çökmesi sonrası yaralandı. Yaralanan Ayar'ın tedavisi sürüyor.

Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdür Yardımcısı evli ve 2 çocuk babası Yusuf Alperen Ayar, Cumartesi günü Kahramankazan ilçesinin Karalar Mahallesi'nde bulunan bağ evinde tadilat çalışması yaptırdı. Tadilat çalışması sırasında oluşan duvar çökmesi sonucu Yusuf Alperen Ayar, yaralandı. Yaralı Ayar, ilk olarak Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ayar, daha sonra hava ambulansı ile Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ
Sağlık Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Alperen Ayar'ın omzunda ve bacağında oluşan kırıklar nedeniyle ameliyat edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Ayar'ın genel durumunun iyi olduğu ve kısa süre içerisinde normal servise çıkarılacağı öğrenildi.

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