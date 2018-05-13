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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan affa sıcak bakar mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 06:13 | Son Güncelleme

Bahçeli’nin af çıkışı ile 130 bin hükümlünün gözü hükümete çevrildi. Af hayata geçerse bundan hırsızlık, dolandırıcılık, adam öldürme-yaralama, uyuşturucu ticareti, fuhuş, yağma-gasp suçlarından hükümlü olanlar yararlanacak. AKP temsilcileri bugüne kadar afla ilgili taleplere hep karşı çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan affa sıcak bakar mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 24 Haziran seçimlerine giderken yaptığı af çıkışının ardından gözler cezaevlerinde kimlerin bundan yararlanacağına çevrildi. Kısmi af çıkarılırsa; Bahçeli’nin “kader mahkûmları” dediği hırsızlık, dolandırıcılık, adam öldürme-yaralama, uyuşturucu ticareti, fuhuş, yağma-gasp suçlarından hükümlü olanlar yararlanacak. Cezası kesinleşmeyen tutuklular ise kapsam dışında olacak. FETÖ üyelerinin neredeyse yüzde 90’ının davası sürdüğü ve cezaları kesinleşmediği için, terör suçlularını kapsayan bir af çıksa dahi, bu kişileri kapsamayacak.

NE KADAR HÜKÜMLÜ VAR?

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün 31 Mart’ta açıkladığı son verilere göre cezaevlerinde adli suçlardan 189 bin tutuklu ve hükümlü var. Terör ve organize suçtan ise 50 bin tutuklu, hükümlü cezaevlerinde bulunuyor. Toplam tutuklu hükümlü sayısı 240 bin olmasına karşın cezaevlerinin kapasitesi 209 bin. Hükümlü sayısı ise yaklaşık 130 bin.

ÖRTÜLÜ AF GELMİŞTİ

AKP hükümeti, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından cezaevleri dolunca KHK ile örtülü bir af getirildi. 671 sayılı KHK ile kısmi anlamda bir af yapıldı. Düzenleme ile 1 Temmuz 2016’ya kadar işlenen suçlarda koşullu salıverilme oranı yarıya indirilirken, denetimli serbestlik süresi de 2 yıla çıkarıldı. Bu düzenleme ile 38 bin kişi cezaevlerinden çıktı.

AF BEKLENTİSİ GÜNDEME GELMİŞTİ

AKP temsilcileri ise bugüne kadar afla ilgili taleplere karşı çıktı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gündeme gelen idam tartışmasıyla ilgili Erdoğan, 22 Ekim 2016’da “Ben bu kararı onaylarım. Çünkü devlet kendisine karşı işlenen suçları af yetkisinde. Yoksa, kişilere karşı işlenen suçu devlet olarak biz affedemeyiz” demişti. Erdoğan’ın başdanışmanı Yiğit Bulut ise 2 Mayıs tarihli köşe yazısında “Bazı suçlar hariç genel bir af hayata geçirelim ve ‘her vatandaşı’ suçsuz kabul ederek yeniden doğmuş gibi bir şans verelim” diyerek ilk kez af beklentisini gündeme getirmişti.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Birkaç oy için herşey yaparlar.
neyin pesindesin bahceli
kesınlıkle cıkmasın bahcelıde cok oldu herseyı yaptıracagınımı sanıyo ne yapmaya calısıyo anlamıyorum valla
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