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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Eskişehir'de sürpriz kıraathane ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 23:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'in Odunpazarı İlçesinde kıraathane ziyaret etti. Kıraathanede bulunan kitapları dikkatli bir şekilde inceleyen Erdoğan, ziyareti esnasında vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sürpriz ziyaret...

Erdoğan'dan kıraathane ziyareti

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