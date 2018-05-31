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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'derslerini verelim' dedi ve bu çağrıyı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 22:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımızı, varlık barışından faydalanarak yurt dışında veya sistem dışında tuttukları paralarını bankalarımıza yatırmaya davet ediyorum. Aynı şekilde döviz hesabı olan vatandaşlarımızı da Türk Lirası'na geçmeye davet ediyorum. Gelin, Türkiye'nin ekonomisini ve istikrarını döviz kuru üzerinden sarsmaya çalışanlara hep birlikte derslerini verelim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TESK'in düzenlediği esnaf iftar programında konuştu.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Siyasetin çıraklarına Türkiye emanet edilmez. Siyasette hiçbir başarısı, hiçbir tecrübesi olmayanlara ülkenin yönetimini asla veremeyiz." dedi.

EN SON SAYIYI VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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VATANDAŞLARA DAVET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımızı, varlık barışından faydalanarak yurt dışında veya sistem dışında tuttukları paralarını bankalarımıza yatırmaya davet ediyorum. Aynı şekilde döviz hesabı olan vatandaşlarımızı da Türk Lirası'na geçmeye davet ediyorum. Gelin, Türkiye'nin ekonomisini ve istikrarını döviz kuru üzerinden sarsmaya çalışanlara hep birlikte derslerini verelim." ifadesini kullandı.


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Okuyucu Yorumları 10 yorum
once bilaloglan paralarini yatirsin sonra biz yatiririz.
Gene milletin yastik parasına göz diktiler bunlarrr
KİM; 1.Para sıfırlayan hırsız kim. 2.tarafsızlık üzerine namus yemini edip çiğneyen namussuz kim. 3.diplomasız sahtekar kim. 4.sıtkıyı rüşvet için kucağa oturtan rüşvetçi kim. 5.para kasasımı atıldı erken seçim yapalım deyip erken seçim yapan sahtekar kim. 6.mavi marmarayı gönderip sıkışınca giderken bana mı sordunuz diyen dönek kim. 7.suriye deki teröristlere silah gönderip bir milyon müslümanı öldürten katil kim. 8.kendi ordusuna ergenekon da kumpas kurup hapse atan kumpasçı kim. 9.kabataş kaseti elimde bu salı göstereceğim deyip gösteremeyen yalancı kim. KİM OLDUĞUNU BİLEN VAR MI.
sen ne yapacaksın milyar dolarlarını reis! hepsini bozdurmak zor olur dimi.
papaz bir kez plav yer. recep efendi
Ne oldu battık diyemiyorsunuz, kaynak yaratmak için şimdide milletin parasına mı göz diktiniz. kim de para bıraktınız. vergilerle zamlarla ayakta durayım deyip milleti tavuk gibi yoldunuz. sizin miadınız doldu artık.
o koca devletmizin büyüme rakamlarının balonu patladı. acziyetn zirvesi yaa
ne bu ya artık para istemeye başlamışlar
Sayın Reis Bey, ne zaman anlayacaksınız acaba? O paralar siz varsınız diye, size güvenmedikleri için gelmiyor. Bunu; hakimlere çay toplatırken, faiz yüksek diye enflasyon artıyor derken, ne kuru ya derken, Merkez Bankası Başkanı'nı parti genel merkezine çağırırken vs düşünecektin. Senin cehaletinin ve yalancı pehlivanlığının acısını şimdi tüm millet çekiyor ve daha da çekecek. Bu yüzden 24 Haziran uçurumdan önceki son çıkıştır.
Paramı nereye yatıracağımı sana soracak değilim! Tırnaklarımızla kazıyoruz kazanıyoruz! Sen bilir misin gece vardiyası nedir? Helal para nasıl kazanılır? Alın teri nedir? Kalkmış bir de akıl veriyor! Admin yanlı olma yayınla
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