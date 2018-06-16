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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü.

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 14:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü.


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