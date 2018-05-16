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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere'den ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 01:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere'den ayrıldı

LONDRA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere’deki temaslarının ardından özel uçak "CAN" ile TSİ 00.25'te başkent Londra'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brize Norton Askeri Havalimanı'ndan, Kraliçenin temsilcisi John Harwood, Dışişleri Bakanı temsilcisi Nicholas Jarrold, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ile büyükelçilik personeli tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de Londra'dan ayrıldı.

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