Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ'daki tren kazası nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programı değiştirdi

TBMM'de yemin ederek yeni sistemin ilk başkanı olma ünvanını kazanan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'de düzenlenen törende konuştu. Erdoğan dün akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazası nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törenin halk oyunları, lazer ve ışık gösterilerini iptal etti.

MERAL AKŞENER, ERDOĞAN'A ÇAĞRI YAPMIŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çorlu'daki tren kazası sebebiyle, Beştepe’de gerçekleştirilecek olan “Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni”nin ertelenmesi gerektiğini yönünde Erdoğan'a çağrı yapmıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akşener "Sayın Cumhurbaşkanı’ndan, bugün Saray’da yapılacak olan törenin, milletimizin yaşadığı acıya saygı gösterilerek ertelenmesini talep ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Akşener, ayrıca "Suud Kralı’nın vefatıyla “millî yas” ilan eden iktidarın, bunca kaybımızın ardından neden yas ilan etmediğini merak ediyorum." paylaşımında bulunmuştu.





