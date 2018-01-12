Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'un Cumhurbaşkanı ElBaci Kaid es-Sibsi ve Başbakanı Yusuf Şahid ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'un Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ve Başbakanı Yusuf Şahid ile telefonda görüştü. İkili ilişkilerin yanı sıra Tunus'ta hayat pahalılığı gerekçesiyle başlayan protesto gösterilerine de değinilen görüşmede Erdoğan, Tunus'un birlik beraberlik içinde bu sorunların üstesinden geleceğine inandığını vurguladı. (AA)