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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'un Cumhurbaşkanı ElBaci Kaid es-Sibsi ve Başbakanı Yusuf Şahid ile telefonda görüştü.

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 00:36 | Son Güncelleme 3 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'un Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ve Başbakanı Yusuf Şahid ile telefonda görüştü. İkili ilişkilerin yanı sıra Tunus'ta hayat pahalılığı gerekçesiyle başlayan protesto gösterilerine de değinilen görüşmede Erdoğan, Tunus'un birlik beraberlik içinde bu sorunların üstesinden geleceğine inandığını vurguladı. (AA)

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