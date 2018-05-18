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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı'daki Kudüs Mitingi'nde İslam Dünyası'na seslendi: Sınıfta kaldık!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 17:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından Gazze'de yaşanan olaylarda İsrail askerlerinin 62 Filistinliyi öldürülmesiyle ilgili olarak on binlerce kişi bugün İstanbul Yenikapı'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında, 'Kudüs sadece bir şehir değildir. Kudüs bir semboldür. Bir imtihandır. İslam Dünyası Kudüs imtihanı konusunda sınıfta kalmıştır. Sadece İslam Dünyası değil tüm insanlıkta Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı'daki Kudüs Mitingi'nde İslam Dünyası'na seslendi: Sınıfta kaldık!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"İSLAM DÜNYASI KUDÜS İMTİHANINDA SINIFTA KALMIŞTIR"

"İnançlarını ve vatanlarını savunurken hunharca katledilen şehitlerime Rabbim'den rahmet diliyorum. Biz Kıblemizi koruyamazsak son kıblemizin geleceğine bakamayız. Kudüs sadece bir şehir değildir. Kudüs bir semboldür. Bir imtihandır. İslam Dünyası Kudüs imtihanı konusunda sınıfta kalmıştır. Sadece İslam Dünyası değil tüm insanlıkta Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır.

"ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM"

Osmanlı Devleti, 4 asır boyunca Kudüs'ü barış ve esenlik içinde yönetmişti. 1. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı şehri terk etmek zorunda kaldı. O günden beri Kudüs gün yüzü görmedi. BM'nin 1947'deki kararına göre Kudüs, özel statülü bir şehir olacaktı. Bu karar Filistin'in işgalinden başka bir sonuç doğurmadı. 1967'de Kudüs'ün işgaline sessiz kalan BM, İsrail'in gerçekleştirdiği haksız, hukuksuz tüm eylemleri sadece seyrederek buna ortak olmuştur. Ne için dünya 5'ten büyüktür diyorum anlıyor musunuz? Zalimler için yaşasın cehennem!

Ben Siyonist'lerle Musevi'leri birbirinden ayırıyorum. Asıl mücadele Siyonist'lerle.

"KUDÜS'ÜN MAHREMİYETİNE BİR KEZ DAHA EL UZATILDI"

İsrail, 1947'den beri dilediğini yapıyor. ABD'nin aldığı son kararla Kudüs'ün mahremiyetine bir kez daha el uzatıldı. Mescid-i Aksa radikal Siyonizm'lerin çizmeleriyle kirletiliyor. Biz kınamaktan başka bir şey yapmıyoruz. Yapamıyoruz.

Hz. Ömer, Kudüs'ü neredeyse kimsenin burnunu bile kanatmadan fethetmişti. Asırlar sonra, Kudüs'e yürümek için yüzlerce insanı toplayan Haçlılar, 600 bin kişi olarak girdikleri Anadolu'dan tüm vahşetlerine rağmen 100 bin kişi olarak çıktılar.

ZALİM NASİHATTEN ANLAMAZ

'Ahlakı olmayan zalimin anladığı tek dil, güçtür güç. Şayet tüm dünya, tüm Müslümanlar bir olup bu zulmün karşısına dikilirse, inanın bana sırtını dayadığı lobilerin desteği tek başına İsrail'in pervasızlıklarını sürdürmesine yeterli olmaz.

Açık konuşacağım; Müslümanlar aralarındaki çatışmalarda, çekişmelerde, ihtilaflarda birbirlerine ne kadar şedidse, ne kadar tahammülsüzse hatta ne kadar vicdansızsa, hasımlarına karşı da o derece pısırık, cesaretsiz, korkak bir görüntü içindedir.

İsrail 1947’den beri istediğini yapıyor. Bugün de bu pervasızlıkla devam ediyor. Mescidi Aksa giderek sıklaşan bir şekilde radikal siyonistlerin çizmeleriyle kirletiliyor. Biz Müslümanlar kınamaktan başka bir şey yapmıyoruz yapamıyoruz. Dualarımıza yüreklerimizin ve bileklerimizin gücünü eklemedikçe zalimi durdurmayız. Çünkü zalim nasihatten zaten anlamaz. Ahlakı olmayan zalimin anladığı tek dik güçtür güç... Tüm Müslümanlar birlik olup karşısına dikilirse İsrail’in pervasızlığı süremez. Sırtını dayadığı lobisi İsrail’e derman olamaz.

"BİZİM İÇİN ÇANAKKALE NEYSE KUDÜS DE ODUR"

Zulme rıza zulümdür. Karşıdaki kişilerin sayısına, teknolojisine bakmadan tüm mücalesine devam etmiştir. Bizim için Çanakkale neyse Kudüs te odur.

"DEAŞ'LA MÜCADELETE GELEN ÜLKELER COĞRAFYAMIZI İŞGAL ETTİ"

Müslümanlar aralarındaki çatışmalarda birbirlerine ne kadar vicdasızsa hasımlarına karşı o kadar pısırıklar. DEAŞ denen bir örgüt türedi. Güya mücadele için gelen ülkeler adeta coğrafyamızı işgal etti. Eğer bugün Kudüs'ün mahremiyeti bu kadar kolay çiğnenebiliyorsa gerisindeki sebepler işte budur.

"KUDÜS NÖBETİNİ DEVRALMA SIRASI BİZE GELMİŞTİR"

Müslümanlar olarak kötülüğe karşı çıkmak konusunda ne yazık ki ortak karar alamıyoruz. Bu gaflet halidir. Gelin bu zulme karşı gelin hep birlikte yürüyelim. Birileri bu yürüyüşü görsün. Çünkü müslümanlara umutsuzluk yakışmaz. 1.7 milyar müslüman olarak Kudüs nöbetini devralma sırası bize gelmiştir. Kudüs'ün işgalini asla kabul etmeyeceğimizi ilan ediyoruz.

"ABD ARA BULUCU DEĞİL TARAF OLDUĞUNU KANITLADI"

ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararıyla bölgede arabulucu değil taraf olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. BMGK'ni tıkayan tek ülke Amerika'dır. Şu anda İİT Zirve Teşkilatı Başkanı olarak üye ülkeleri toplantıya çağırdık. Birazdan toplantıya geçeceğiz.

İsrail'in uyguladağı devlet terörünün durdurulmaması halinde dünya hiç kimsenin güvende olmayacağı bir hale dönecek.

"İSRAİL'İN KARARLARI BİR GÜN DÖNÜP ABD'Yİ VURACAK"

Holkost maduru bir halkın bir devletin kendi halkına göstermiş olduğu zülme karşı başka bir halka göstermesine sessiz kalmayacağını düşünüyorum. İsrail hakını yönetimlerinin kendilerini sürüklediği felakete karşı harekete geçmeye çağırıyoruz. İsrail'in aldığı kararların bir gün dönüp kendilerini vurması kaçınılmazdır.

İsrail'i bu yanlışlardan geri çevirene, akıtılan masum kanlarının hesabını sorana kadar mücadelemiz sürecektir.

Herkesi başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına katılmaya davet ediyorum.

PARTNERDoktor 'ya diyet ya ölüm' dedi öyle bir zayıfladı ki şimdi...Doktor 'ya diyet ya ölüm' dedi öyle bir zayıfladı ki şimdi...
BM, İsrail aleyhindeki tasarıyı kabul ettiBM, İsrail aleyhindeki tasarıyı kabul etti
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Anahtar Kelimeler:
Yenikapı Kudüs cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filistin israil Gazze

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
reis ne yapsın tekbaşına Biz Müslümanlar olarak bir araya gelemedik ki Yahudi belâsına engel olalım böyle giderse da onlar çok şey yaparlar camileri kiliseye de çevirirler petrol zengini Müslüman devletler kına yaksın
EYY AKP Bırakın secim için miting yapmayı.turkiye ekonomi de ateş cemberi.merkez bankası kasaları boş,dolara mudahele edilemiyor.yiyip bitirdiniz ulketi.turkiyeyi kurtardınız da sıra filistin de.
hani islamın son ümidi sendin reisss sınıfta kaldınızmı yoksa bıraktılarmı ;)
Halki düsünmeyen,kendi cebini dolduran bir anlayis olunca böyle olmasi normal,hangi islam ülkesinde huzur var? hangi islam ülkesinin yöneticisi bolluk icinde israf icin de yasamiyor?devletin tüm imkanlarini kendi ailesine seferber eden krallarla dolu...
Seçim malzemen çıktı yine köftehor.Sen anca konuş icraat yok yaptirim yok bir boykot yok atilan hic bir adim yok ama 24 unde secim var önemli olan da bu senin icin zaten.
sayın cumhurbaşkanı siz önce israilden aldığınız yahudi madalyasını iade edin... ozaman sınıfı geçeriz.
İslam ülkelerini yönetenler ya ABD ya Rusya uşağı olunca böyle oluyor.Rüşvet,hırsızlık,yolsuzluk gibi her türlü ahlaksızlıklarını saymaya gerek yok.
Sınıfı geçen sadece Türkiye vardı,onu da sen tekrara bıraktın.
BU KADAR İŞTE ! ÇIKARIZ SADECE KONUŞURUZ EEEEEYYYYY İSRAAAAİL EEEEY AMERİKAAAA O KADAR
Yarin çıkıp yine kandirildik diyip baska bi şehirde coca cola fabrikasi açmasin,Abd bizim stratejik ortagimiz diyip ziyaretlerde bulunursa ,sevgili dostum trump derse sasirmayin: )) Bu arada Trupm Centerin yeni bi asi nerde dikiliyo bilen var mi?
tayip düşmanlığı ile gözleri kalpleri kör olmuş insanlar tayibe düşman herkese dost oldular. en çokda biz TÜRKüz diyenler içime hançer gibi saplandı. yaşasın TÜRK Islâm Ülküsü cCc
Kudüs bir Yahudi şehridir,sonradan ortaya çıkıp da tarihi çarpıtmaya çalışmayın.Kenan diyarı bundan 3000 bin yıl önce Romalılar tarafından sürülen İsrailoğullarına aittir.
niye sinifta kaldi islam dünyasi,hep kendinize calistiniz,dogruluk ve adaletten yana hic olmadiniz,hep israf ettiniz,dini kendi cikarlariniza kullandiniz v.s v.s o kadar cok sebep var ki,nerdeyse kendi dinimden nefret edecek hale geldim...
Yine bir seçim öncesi "one minute" secim sonrasi normalleşme. Batsin politakaniz.
Konuştuklarının altına imzamı atarım. Bir insanın söylem ve eylemleri o insanın doğru, içten samimi olduğunu gösterir. Sizin sözleriniz güzel ama eylemleriniz bana pek güven vermiyor. Kudüs e, Gazze ye 3-4 yıl önce gidecektiniz, hala bekliyoruz ne zaman gidecektiniz sn cumhurbaşkanım. Bugün topladığınız topluluk için de sadece ne kadar oyumu arttırırım düşüncesindesiniz. Mavi marmaradaki ölenlerin kemikleri sızlıyordur 20 milyonu alıp bir tane rus pilot için Rusyaya verdiniz, verdiniz yetmedi Ruslara resmen eğildiniz. Daha nice sayamadığım nedenlerden ötürü güven vermiyorsunuz.
Şu kalabalik neden gidip filistinlilerle beraber kolkola savaşmaz ki durun diyen tutan mi var yoksa: ))
SEÇİM ANKET KAMPANYALARI BAŞALDI İLK STARTI ALDIK HADİ HAYIRLISI ..... BİRİ ANLATSIN ARTIK ŞUNLARA TAMAM DA :)
seçim koltuk sevdasına düştün unuttun tabii bu toplanmanın da büyük amacı seçim oy toplamak gibi
pardon ne zaman geçtinizki 24 haziranda TASDİKNAME alırsınız İNŞŞALLAH
MÜSLÜMAN OLARAK DOĞMASAYDIM TÖVBE DİYEREK SÖYLÜYORUM EMİN OLUN SİZİNLE AYNI DİN DE OLMAK İSTEMEZDİM.AÇIK SULARDAN İSRAİL KOMANDALARI SALDIRIKEN MISIR MI YİYORDUNUZ İZLERKEN ŞEHİT VERİRKEN,SEÇİM ANKETİNE ÇEVİRMEYİN DİNİMİZİ
İslam dünyasi sınıfta kaldı bizim dolar aldi başini gitti .Sevgili koyunlar bif hesaplayin bakalim asgari ucret gecen ay kac dolardi su anda kac dolar .Alim gücünüz ne kadar düşmüs bi bakin. Ama nasil yapicanizida bilmessiniz buyuk ihtimalle: ))
A.K.P DE TÜRKİYE DE SINIFTA KALDI . ARAPLARIN ŞIMARTTIĞI İSRAİL DÜDÜĞÜNÜ ÖTTÜRÜYOR SÖZDE ARAP BİRLİĞİ VARMIŞ HADİ ORDAN HEPSİ SALTANAT DERDİNDELER
MÜSLÜMAN ÜLKELERİ KÜRESEL GÜÇ OLMA YOLUNDA BİLİME İLEME TEKNOLOJIYE GÜNÜN KOSULLARINA AYAK UYDURMUYO KOLTUK SEVDASINDA TAKILI KALIYOLAR BÜTÜN MÜSLÜMAN ÜLKELERI .SONUCTA BU OLUYO
AKP DE SINIFTA KALDI
bu kadar boş konusan biri yok ya . milletimiz ileri zekalı ama napsın o da
bugün az daha bağırabilseydiniz yerle bir olacaktı sallanmaya başlamıştı
cesaret madalyası da boyunda kaldı
allahım kurtarsın bizi artık senden
Yok yok sizin sayenizde sınıfta kalmaktan kurtulduk. Siz baya bi etkin rol oynadınız. mesela ilişkileri bozmadınız sadece göstermelik elçiliği gönderdiniz tatile bi kaç güne kadar gelir zaten
BENCE PARTİ SEÇİMLERİ İÇİN YAPILMIŞ BİR MİTİNGTİR. KUDÜS BAHANE SEÇİM ŞAHANE
Sayın Reyiz 2005 yılında ariel şaron denen herifi ziyaret ettiğinde orda sana israilin başkenti kudüs e hoşgeldiniz dendiğinde neden tepki gösterip orayı terketmediniz acaba?
ABD Suriye’ye saldırdı. “Ey Amerika” diye mangalda kül bırakmayanlara bir haller oldu. ABD bombaları Suriye’ye düşer düşmez Dışişleri Bakanlığı “... Tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz” açıklaması yaptı. Arkasından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın “Suriye rejiminin cevapsız bırakılması düşünülemezdi” diye ABD saldırısına destek verdi. AKP Sözcüsü Mahir Ünal da televizyonlara çıkıp ABD’nin arkasında saf tuttu. Sonra Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan da “Yapılan operasyonu doğru bulduklarını” ilan etti.Filistinde AYNISIN
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