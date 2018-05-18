Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı'daki Kudüs Mitingi'nde İslam Dünyası'na seslendi: Sınıfta kaldık!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları: "İSLAM DÜNYASI KUDÜS İMTİHANINDA SINIFTA KALMIŞTIR"



"İnançlarını ve vatanlarını savunurken hunharca katledilen şehitlerime Rabbim'den rahmet diliyorum. Biz Kıblemizi koruyamazsak son kıblemizin geleceğine bakamayız. Kudüs sadece bir şehir değildir. Kudüs bir semboldür. Bir imtihandır. İslam Dünyası Kudüs imtihanı konusunda sınıfta kalmıştır. Sadece İslam Dünyası değil tüm insanlıkta Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır. "ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM"

Osmanlı Devleti, 4 asır boyunca Kudüs'ü barış ve esenlik içinde yönetmişti. 1. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı şehri terk etmek zorunda kaldı. O günden beri Kudüs gün yüzü görmedi. BM'nin 1947'deki kararına göre Kudüs, özel statülü bir şehir olacaktı. Bu karar Filistin'in işgalinden başka bir sonuç doğurmadı. 1967'de Kudüs'ün işgaline sessiz kalan BM, İsrail'in gerçekleştirdiği haksız, hukuksuz tüm eylemleri sadece seyrederek buna ortak olmuştur. Ne için dünya 5'ten büyüktür diyorum anlıyor musunuz? Zalimler için yaşasın cehennem!

Ben Siyonist'lerle Musevi'leri birbirinden ayırıyorum. Asıl mücadele Siyonist'lerle. "KUDÜS'ÜN MAHREMİYETİNE BİR KEZ DAHA EL UZATILDI"



İsrail, 1947'den beri dilediğini yapıyor. ABD'nin aldığı son kararla Kudüs'ün mahremiyetine bir kez daha el uzatıldı. Mescid-i Aksa radikal Siyonizm'lerin çizmeleriyle kirletiliyor. Biz kınamaktan başka bir şey yapmıyoruz. Yapamıyoruz. Hz. Ömer, Kudüs'ü neredeyse kimsenin burnunu bile kanatmadan fethetmişti. Asırlar sonra, Kudüs'e yürümek için yüzlerce insanı toplayan Haçlılar, 600 bin kişi olarak girdikleri Anadolu'dan tüm vahşetlerine rağmen 100 bin kişi olarak çıktılar. ZALİM NASİHATTEN ANLAMAZ 'Ahlakı olmayan zalimin anladığı tek dil, güçtür güç. Şayet tüm dünya, tüm Müslümanlar bir olup bu zulmün karşısına dikilirse, inanın bana sırtını dayadığı lobilerin desteği tek başına İsrail'in pervasızlıklarını sürdürmesine yeterli olmaz. Açık konuşacağım; Müslümanlar aralarındaki çatışmalarda, çekişmelerde, ihtilaflarda birbirlerine ne kadar şedidse, ne kadar tahammülsüzse hatta ne kadar vicdansızsa, hasımlarına karşı da o derece pısırık, cesaretsiz, korkak bir görüntü içindedir.

İsrail 1947’den beri istediğini yapıyor. Bugün de bu pervasızlıkla devam ediyor. Mescidi Aksa giderek sıklaşan bir şekilde radikal siyonistlerin çizmeleriyle kirletiliyor. Biz Müslümanlar kınamaktan başka bir şey yapmıyoruz yapamıyoruz. Dualarımıza yüreklerimizin ve bileklerimizin gücünü eklemedikçe zalimi durdurmayız. Çünkü zalim nasihatten zaten anlamaz. Ahlakı olmayan zalimin anladığı tek dik güçtür güç... Tüm Müslümanlar birlik olup karşısına dikilirse İsrail’in pervasızlığı süremez. Sırtını dayadığı lobisi İsrail’e derman olamaz. "BİZİM İÇİN ÇANAKKALE NEYSE KUDÜS DE ODUR"



Zulme rıza zulümdür. Karşıdaki kişilerin sayısına, teknolojisine bakmadan tüm mücalesine devam etmiştir. Bizim için Çanakkale neyse Kudüs te odur. "DEAŞ'LA MÜCADELETE GELEN ÜLKELER COĞRAFYAMIZI İŞGAL ETTİ"



Müslümanlar aralarındaki çatışmalarda birbirlerine ne kadar vicdasızsa hasımlarına karşı o kadar pısırıklar. DEAŞ denen bir örgüt türedi. Güya mücadele için gelen ülkeler adeta coğrafyamızı işgal etti. Eğer bugün Kudüs'ün mahremiyeti bu kadar kolay çiğnenebiliyorsa gerisindeki sebepler işte budur.