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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, yeniden seçilen Aliyev'e tebrik telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 22:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’da tekrar Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev’i telefonla arayarak tebrik etti.

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’da tekrar Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev’i telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’daki seçimlerin huzurlu ve sakin bir ortamda tamamlanmasının memnuniyet verici olduğuna değindiği görüşmede, Aliyev’e Cumhurbaşkanlığı seçimini dördüncü kez kazanmasından dolayı tebriklerini iletti. Sonucun hayırlara vesile olması dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’in tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesinin, Azerbaycan'ın refahı, huzuru ve kalkınması kadar, bölgenin barış, güvenlik ve istikrarına da fayda sağlayacağını belirtti.

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