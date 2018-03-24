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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan uçak, hava muhalefeti nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanına inemedi. Birkaç kez denemesine rağmen Ordu-Giresun Havalımanına inemeyen Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Samsun’a geri dönerek Samsun-Çarşamba Havalimanına

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 17:40 | Son Güncelleme

IHAAW173415-GEN/24-03-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan uçak, hava muhalefeti nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanına inemedi. 24.03.2018 17:34:15 TSI NNNN

IHAAW173415-GEN/24-03-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan uçak, hava muhalefeti nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanına inemedi. Birkaç kez denemesine rağmen Ordu-Giresun Havalımanına inemeyen Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Samsun’a geri dönerek Samsun-Çarşamba Havalimanına iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki bazı bakanlarla birlikte helikoptere binerek Ordu’ya hareket etti.

24.03.2018 17:34:15 TSI
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