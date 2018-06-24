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- CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018 - İL SONUÇLARI - ARTVİN

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 22:02 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018 - İL SONUÇLARI: ARTVİN

Toplam Sandık : 633Toplam Seçmen : 131.275Açılan Sandık : 633Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 114.241Geçerli Oy : 111.506Katılım Oranı : % 87,02Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 48,1253.657Muharrem İnce : % 41,3246.078Meral Akşener : % 8,559.536Temel Karamollaoğlu : % 0,941.043Selahattin Demirtaş : % 0,79880Doğu Perinçek : % 0,28312

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seçim 2018

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