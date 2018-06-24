- CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018 - İL SONUÇLARI - BAYBURT

Toplam Sandık : 285Toplam Seçmen : 56.099Açılan Sandık : 263Açılan Sandık Oranı : % 92,28Kullanılan Oy : 44.962Geçerli Oy : 44.132Katılım Oranı : % 85,34Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 81,7436.073Muharrem İnce : % 9,084.009Meral Akşener : % 6,172.722Temel Karamollaoğlu : % 2,551.127Selahattin Demirtaş : % 0,33144Doğu Perinçek : % 0,1357
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