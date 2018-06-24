- CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018 - İL SONUÇLARI - ISPARTA

Toplam Sandık : 1.043Toplam Seçmen : 312.416Açılan Sandık : 437Açılan Sandık Oranı : % 41,9Kullanılan Oy : 107.943Geçerli Oy : 105.523Katılım Oranı : % 87,96Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 59,5262.810Muharrem İnce : % 24,0325.352Meral Akşener : % 14,4315.223Temel Karamollaoğlu : % 1,11.163Selahattin Demirtaş : % 0,67705Doğu Perinçek : % 0,26270
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