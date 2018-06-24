- CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018 - İL SONUÇLARI - İSTANBUL

Toplam Sandık : 28.825Toplam Seçmen : 10.559.686Açılan Sandık : 7.597Açılan Sandık Oranı : % 26,36Kullanılan Oy : 2.427.139Geçerli Oy : 2.391.298Katılım Oranı : % 87,54Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 54,441.301.873Muharrem İnce : % 32,28771.873Selahattin Demirtaş : % 7,22172.568Meral Akşener : % 4,87116.466Temel Karamollaoğlu : % 1,0124.125Doğu Perinçek : % 0,184.393
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