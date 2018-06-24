- CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018 - İL SONUÇLARI - KARAMAN

Toplam Sandık : 627Toplam Seçmen : 173.500Açılan Sandık : 315Açılan Sandık Oranı : % 50,24Kullanılan Oy : 75.172Geçerli Oy : 74.178Katılım Oranı : % 89,24Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 68,8851.093Muharrem İnce : % 18,0313.371Meral Akşener : % 11,088.220Temel Karamollaoğlu : % 1,21895Selahattin Demirtaş : % 0,59436Doğu Perinçek : % 0,22163
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