- CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - ADANA

ALADAĞ
Toplam Sandık : 50Toplam Seçmen : 12.018Açılan Sandık : 50Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 10.828Geçerli Oy : 10.443Katılım Oranı : % 90,1
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 61,926.466Muharrem İnce : % 19,412.027Meral Akşener : % 16,821.756Temel Karamollaoğlu : % 1,04109Selahattin Demirtaş : % 0,4951Doğu Perinçek : % 0,3334CEYHAN
Toplam Sandık : 354Toplam Seçmen : 110.714Açılan Sandık : 326Açılan Sandık Oranı : % 92,09Kullanılan Oy : 86.684Geçerli Oy : 84.947Katılım Oranı : % 85,89
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 42,0335.703Muharrem İnce : % 32,7627.829Selahattin Demirtaş : % 12,610.707Meral Akşener : % 11,69.856Temel Karamollaoğlu : % 0,8676Doğu Perinçek : % 0,21176ÇUKUROVA
Toplam Sandık : 736Toplam Seçmen : 266.788Açılan Sandık : 629Açılan Sandık Oranı : % 85,46Kullanılan Oy : 201.266Geçerli Oy : 199.519Katılım Oranı : % 88,5
Oy OranıOy SayısıMuharrem İnce : % 51,91103.564Recep Tayyip Erdoğan : % 32,7565.341Meral Akşener : % 11,5523.052Selahattin Demirtaş : % 2,785.544Temel Karamollaoğlu : % 0,821.634Doğu Perinçek : % 0,19384FEKE
Toplam Sandık : 62Toplam Seçmen : 12.564Açılan Sandık : 62Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 10.952Geçerli Oy : 10.601Katılım Oranı : % 87,17
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 66,016.998Muharrem İnce : % 16,461.745Meral Akşener : % 15,761.671Temel Karamollaoğlu : % 0,99105Doğu Perinçek : % 0,4245Selahattin Demirtaş : % 0,3537İMAMOĞLU
Toplam Sandık : 66Toplam Seçmen : 20.256Açılan Sandık : 66Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 16.826Geçerli Oy : 16.374Katılım Oranı : % 83,07
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 62,1410.174Muharrem İnce : % 21,943.593Meral Akşener : % 13,282.175Selahattin Demirtaş : % 1,31215Temel Karamollaoğlu : % 1,18194Doğu Perinçek : % 0,1423KARAİSALI
Toplam Sandık : 79Toplam Seçmen : 16.041Açılan Sandık : 78Açılan Sandık Oranı : % 98,73Kullanılan Oy : 14.362Geçerli Oy : 13.988Katılım Oranı : % 90,45
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 69,999.790Meral Akşener : % 14,842.076Muharrem İnce : % 13,731.921Temel Karamollaoğlu : % 0,97135Selahattin Demirtaş : % 0,3346Doğu Perinçek : % 0,1420KARATAŞ
Toplam Sandık : 71Toplam Seçmen : 16.151Açılan Sandık : 71Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 14.160Geçerli Oy : 13.917Katılım Oranı : % 87,67
Oy OranıOy SayısıMuharrem İnce : % 48,586.761Recep Tayyip Erdoğan : % 37,015.150Meral Akşener : % 9,931.382Selahattin Demirtaş : % 4,07566Temel Karamollaoğlu : % 0,3244Doğu Perinçek : % 0,114KOZAN
Toplam Sandık : 305Toplam Seçmen : 92.315Açılan Sandık : 289Açılan Sandık Oranı : % 94,75Kullanılan Oy : 74.263Geçerli Oy : 72.408Katılım Oranı : % 84,91
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 60,8344.048Muharrem İnce : % 21,6615.681Meral Akşener : % 15,8811.495Temel Karamollaoğlu : % 0,86622Selahattin Demirtaş : % 0,58421Doğu Perinçek : % 0,19141POZANTI
Toplam Sandık : 51Toplam Seçmen : 14.503Açılan Sandık : 51Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 13.125Geçerli Oy : 12.828Katılım Oranı : % 90,5
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 58,657.524Muharrem İnce : % 26,623.415Meral Akşener : % 12,181.563Temel Karamollaoğlu : % 1,33170Selahattin Demirtaş : % 0,94121Doğu Perinçek : % 0,2735SAİMBEYLİ
Toplam Sandık : 46Toplam Seçmen : 10.942Açılan Sandık : 46Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 9.007Geçerli Oy : 8.665Katılım Oranı : % 82,32
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 72,896.316Muharrem İnce : % 14,411.249Meral Akşener : % 11,17968Temel Karamollaoğlu : % 0,869Doğu Perinçek : % 0,3833Selahattin Demirtaş : % 0,3530SARIÇAM
Toplam Sandık : 322Toplam Seçmen : 106.808Açılan Sandık : 300Açılan Sandık Oranı : % 93,17Kullanılan Oy : 86.653Geçerli Oy : 85.049Katılım Oranı : % 87,23
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 59,3150.444Muharrem İnce : % 22,2318.903Meral Akşener : % 14,3912.235Selahattin Demirtaş : % 3,192.712Temel Karamollaoğlu : % 0,72616Doğu Perinçek : % 0,16139SEYHAN
Toplam Sandık : 1.509Toplam Seçmen : 544.445Açılan Sandık : 1.067Açılan Sandık Oranı : % 70,71Kullanılan Oy : 325.071Geçerli Oy : 319.806Katılım Oranı : % 85,01
Oy OranıOy SayısıMuharrem İnce : % 39,45126.174Recep Tayyip Erdoğan : % 39,22125.422Selahattin Demirtaş : % 12,8841.188Meral Akşener : % 7,5324.067Temel Karamollaoğlu : % 0,752.411Doğu Perinçek : % 0,17544TUFANBEYLİ
Toplam Sandık : 60Toplam Seçmen : 12.755Açılan Sandık : 57Açılan Sandık Oranı : % 95Kullanılan Oy : 10.864Geçerli Oy : 10.468Katılım Oranı : % 87,4
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 656.804Muharrem İnce : % 22,872.394Meral Akşener : % 10,521.101Temel Karamollaoğlu : % 0,9599Selahattin Demirtaş : % 0,3840Doğu Perinçek : % 0,2930YUMURTALIK
Toplam Sandık : 47Toplam Seçmen : 13.108Açılan Sandık : 46Açılan Sandık Oranı : % 97,87Kullanılan Oy : 10.904Geçerli Oy : 10.674Katılım Oranı : % 85,6
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 49,285.260Muharrem İnce : % 31,073.316Meral Akşener : % 17,681.887Selahattin Demirtaş : % 1,28137Temel Karamollaoğlu : % 0,3942Doğu Perinçek : % 0,332YÜREĞİR
Toplam Sandık : 787Toplam Seçmen : 275.514Açılan Sandık : 715Açılan Sandık Oranı : % 90,85Kullanılan Oy : 207.941Geçerli Oy : 203.395Katılım Oranı : % 83,13
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 49,49100.652Muharrem İnce : % 29,9860.974Selahattin Demirtaş : % 12,5725.557Meral Akşener : % 7,0714.389Temel Karamollaoğlu : % 0,741.495Doğu Perinçek : % 0,16328
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