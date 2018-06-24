- CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - ADIYAMAN

MERKEZ
Toplam Sandık : 620Toplam Seçmen : 193.718Açılan Sandık : 570Açılan Sandık Oranı : % 91,94Kullanılan Oy : 156.863Geçerli Oy : 153.991Katılım Oranı : % 87,24
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 63,3197.489Muharrem İnce : % 23,8336.702Selahattin Demirtaş : % 7,8412.074Meral Akşener : % 3,625.577Temel Karamollaoğlu : % 1,261.945Doğu Perinçek : % 0,13204BESNİ
Toplam Sandık : 195Toplam Seçmen : 50.927Açılan Sandık : 181Açılan Sandık Oranı : % 92,82Kullanılan Oy : 38.368Geçerli Oy : 37.395Katılım Oranı : % 81,82
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 65,8224.614Muharrem İnce : % 22,528.420Meral Akşener : % 5,271.971Selahattin Demirtaş : % 5,081.899Temel Karamollaoğlu : % 1,03386Doğu Perinçek : % 0,28105ÇELİKHAN
Toplam Sandık : 53Toplam Seçmen : 10.671Açılan Sandık : 53Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 9.877Geçerli Oy : 9.645Katılım Oranı : % 92,56
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 62,766.053Muharrem İnce : % 22,432.163Selahattin Demirtaş : % 10,431.006Temel Karamollaoğlu : % 2,28220Meral Akşener : % 2,02195Doğu Perinçek : % 0,088GERGER
Toplam Sandık : 63Toplam Seçmen : 11.605Açılan Sandık : 49Açılan Sandık Oranı : % 77,78Kullanılan Oy : 7.070Geçerli Oy : 6.956Katılım Oranı : % 75,77
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 84,655.888Selahattin Demirtaş : % 7,59528Muharrem İnce : % 5,26366Meral Akşener : % 1,48103Temel Karamollaoğlu : % 0,8358Doğu Perinçek : % 0,1913GÖLBAŞI
Toplam Sandık : 116Toplam Seçmen : 34.202Açılan Sandık : 109Açılan Sandık Oranı : % 93,97Kullanılan Oy : 28.189Geçerli Oy : 27.591Katılım Oranı : % 86,27
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 59,0516.293Muharrem İnce : % 31,528.697Meral Akşener : % 6,531.803Selahattin Demirtaş : % 2552Temel Karamollaoğlu : % 0,74205Doğu Perinçek : % 0,1541KAHTA
Toplam Sandık : 291Toplam Seçmen : 74.961Açılan Sandık : 291Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 62.474Geçerli Oy : 61.210Katılım Oranı : % 83,34
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 80,3149.157Selahattin Demirtaş : % 10,46.365Muharrem İnce : % 6,824.173Temel Karamollaoğlu : % 1,15706Meral Akşener : % 1,15703Doğu Perinçek : % 0,17106SAMSAT
Toplam Sandık : 25Toplam Seçmen : 4.806Açılan Sandık : 25Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 4.326Geçerli Oy : 4.325Katılım Oranı : % 90,01
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 85,433.695Selahattin Demirtaş : % 6,82295Muharrem İnce : % 3,63157Temel Karamollaoğlu : % 2,2999Meral Akşener : % 1,7877Doğu Perinçek : % 0,052SİNCİK
Toplam Sandık : 54Toplam Seçmen : 11.512Açılan Sandık : 54Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 10.440Geçerli Oy : 10.386Katılım Oranı : % 90,69
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 94,519.816Muharrem İnce : % 1,9197Meral Akşener : % 1,66172Selahattin Demirtaş : % 1,43149Temel Karamollaoğlu : % 0,552Doğu Perinçek : % 00TUT
Toplam Sandık : 28Toplam Seçmen : 6.879Açılan Sandık : 28Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 5.827Geçerli Oy : 5.689Katılım Oranı : % 84,71
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 633.584Muharrem İnce : % 28,231.606Meral Akşener : % 6,19352Selahattin Demirtaş : % 1,7298Temel Karamollaoğlu : % 0,6336Doğu Perinçek : % 0,2313
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