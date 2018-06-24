- CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - AFYONKARAHİSAR

MERKEZ
Toplam Sandık : 584Toplam Seçmen : 195.131Açılan Sandık : 547Açılan Sandık Oranı : % 93,66Kullanılan Oy : 166.939Geçerli Oy : 163.976Katılım Oranı : % 91,73
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 70,19115.094Muharrem İnce : % 18,0729.631Meral Akşener : % 10,2816.852Temel Karamollaoğlu : % 0,961.570Selahattin Demirtaş : % 0,35576Doğu Perinçek : % 0,15253BAŞMAKÇI
Toplam Sandık : 31Toplam Seçmen : 7.818Açılan Sandık : 31Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 7.103Geçerli Oy : 6.780Katılım Oranı : % 90,85
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 57,323.886Muharrem İnce : % 26,921.825Meral Akşener : % 14,28968Doğu Perinçek : % 0,5839Temel Karamollaoğlu : % 0,4933Selahattin Demirtaş : % 0,4329BAYAT
Toplam Sandık : 24Toplam Seçmen : 5.695Açılan Sandık : 24Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 5.094Geçerli Oy : 4.831Katılım Oranı : % 89,45
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 67,753.273Muharrem İnce : % 19,37936Meral Akşener : % 11,43552Selahattin Demirtaş : % 0,629Temel Karamollaoğlu : % 0,5426Doğu Perinçek : % 0,3115BOLVADİN
Toplam Sandık : 122Toplam Seçmen : 31.137Açılan Sandık : 112Açılan Sandık Oranı : % 91,8Kullanılan Oy : 24.832Geçerli Oy : 24.126Katılım Oranı : % 87,83
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 76,5718.474Muharrem İnce : % 11,292.723Meral Akşener : % 10,52.533Temel Karamollaoğlu : % 1,14275Selahattin Demirtaş : % 0,3380Doğu Perinçek : % 0,1741ÇAY
Toplam Sandık : 81Toplam Seçmen : 23.590Açılan Sandık : 81Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 20.478Geçerli Oy : 20.126Katılım Oranı : % 86,81
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 59,6412.004Muharrem İnce : % 23,594.747Meral Akşener : % 15,33.080Temel Karamollaoğlu : % 0,74149Selahattin Demirtaş : % 0,55110Doğu Perinçek : % 0,1836ÇOBANLAR
Toplam Sandık : 34Toplam Seçmen : 9.011Açılan Sandık : 34Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 8.320Geçerli Oy : 8.099Katılım Oranı : % 92,33
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 72,565.877Meral Akşener : % 13,841.121Muharrem İnce : % 12,741.032Temel Karamollaoğlu : % 0,5343Selahattin Demirtaş : % 0,2117Doğu Perinçek : % 0,119DAZKIRI
Toplam Sandık : 34Toplam Seçmen : 8.481Açılan Sandık : 34Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 7.786Geçerli Oy : 7.543Katılım Oranı : % 91,81
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 60,524.565Muharrem İnce : % 23,641.783Meral Akşener : % 14,531.096Temel Karamollaoğlu : % 0,860Selahattin Demirtaş : % 0,2821Doğu Perinçek : % 0,2418DİNAR
Toplam Sandık : 151Toplam Seçmen : 34.977Açılan Sandık : 148Açılan Sandık Oranı : % 98,01Kullanılan Oy : 30.199Geçerli Oy : 29.170Katılım Oranı : % 88,36
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 56,4316.461Muharrem İnce : % 23,996.999Meral Akşener : % 18,175.300Temel Karamollaoğlu : % 0,71208Selahattin Demirtaş : % 0,48140Doğu Perinçek : % 0,2162EMİRDAĞ
Toplam Sandık : 132Toplam Seçmen : 27.862Açılan Sandık : 132Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 22.675Geçerli Oy : 21.947Katılım Oranı : % 81,38
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 62,7513.771Muharrem İnce : % 25,325.557Meral Akşener : % 10,652.337Temel Karamollaoğlu : % 0,67146Selahattin Demirtaş : % 0,4191Doğu Perinçek : % 0,2145EVCİLER
Toplam Sandık : 22Toplam Seçmen : 5.617Açılan Sandık : 22Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 5.094Geçerli Oy : 4.978Katılım Oranı : % 90,69
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 56,452.810Muharrem İnce : % 28,11.399Meral Akşener : % 14,76735Temel Karamollaoğlu : % 0,3819Doğu Perinçek : % 0,189Selahattin Demirtaş : % 0,126HOCALAR
Toplam Sandık : 30Toplam Seçmen : 7.357Açılan Sandık : 30Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 6.528Geçerli Oy : 6.141Katılım Oranı : % 88,73
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 76,294.685Muharrem İnce : % 12,9792Meral Akşener : % 9,74598Temel Karamollaoğlu : % 0,531Selahattin Demirtaş : % 0,3924Doğu Perinçek : % 0,1811İHSANİYE
Toplam Sandık : 79Toplam Seçmen : 19.876Açılan Sandık : 79Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 18.587Geçerli Oy : 18.014Katılım Oranı : % 93,51
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 78,1214.072Muharrem İnce : % 12,72.288Meral Akşener : % 8,171.472Temel Karamollaoğlu : % 0,67121Selahattin Demirtaş : % 0,1833Doğu Perinçek : % 0,1628İSCEHİSAR
Toplam Sandık : 56Toplam Seçmen : 16.583Açılan Sandık : 56Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 15.642Geçerli Oy : 15.245Katılım Oranı : % 94,33
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 79,9712.192Meral Akşener : % 10,651.624Muharrem İnce : % 7,771.185Temel Karamollaoğlu : % 1,18180Selahattin Demirtaş : % 0,2639Doğu Perinçek : % 0,1625KIZILÖREN
Toplam Sandık : 9Toplam Seçmen : 2.001Açılan Sandık : 9Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 1.776Geçerli Oy : 1.692Katılım Oranı : % 88,76
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 60,991.032Muharrem İnce : % 19,74334Meral Akşener : % 18,09306Selahattin Demirtaş : % 0,417Temel Karamollaoğlu : % 0,417Doğu Perinçek : % 0,356SANDIKLI
Toplam Sandık : 150Toplam Seçmen : 41.255Açılan Sandık : 136Açılan Sandık Oranı : % 90,67Kullanılan Oy : 33.529Geçerli Oy : 32.440Katılım Oranı : % 88,34
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 68,1522.107Muharrem İnce : % 15,935.167Meral Akşener : % 14,314.643Temel Karamollaoğlu : % 1,09352Selahattin Demirtaş : % 0,398Doğu Perinçek : % 0,2373SİNANPAŞA
Toplam Sandık : 118Toplam Seçmen : 30.039Açılan Sandık : 118Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 27.289Geçerli Oy : 26.297Katılım Oranı : % 90,85
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 74,3719.556Muharrem İnce : % 15,113.974Meral Akşener : % 9,52.498Temel Karamollaoğlu : % 0,49128Doğu Perinçek : % 0,3284Selahattin Demirtaş : % 0,2257SULTANDAĞI
Toplam Sandık : 48Toplam Seçmen : 12.699Açılan Sandık : 44Açılan Sandık Oranı : % 91,67Kullanılan Oy : 10.269Geçerli Oy : 9.735Katılım Oranı : % 90,21
Oy OranıOy SayısıMuharrem İnce : % 46,094.487Recep Tayyip Erdoğan : % 333.213Meral Akşener : % 18,411.792Selahattin Demirtaş : % 1,33129Temel Karamollaoğlu : % 0,6664Doğu Perinçek : % 0,5150ŞUHUT
Toplam Sandık : 102Toplam Seçmen : 27.722Açılan Sandık : 102Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 25.668Geçerli Oy : 24.939Katılım Oranı : % 92,59
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 70,2717.525Muharrem İnce : % 19,824.944Meral Akşener : % 8,672.162Temel Karamollaoğlu : % 0,82205Selahattin Demirtaş : % 0,2256Doğu Perinçek : % 0,1947
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