- CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - İZMİR

ALİAĞA
Toplam Sandık : 196Toplam Seçmen : 64.081Açılan Sandık : 190Açılan Sandık Oranı : % 96,94Kullanılan Oy : 58.329Geçerli Oy : 57.420Katılım Oranı : % 91,02
Oy OranıOy SayısıMuharrem İnce : % 48,9328.096Recep Tayyip Erdoğan : % 36,4520.932Meral Akşener : % 7,294.188Selahattin Demirtaş : % 6,413.683Temel Karamollaoğlu : % 0,68391Doğu Perinçek : % 0,23130BALÇOVA
Toplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 60.800Açılan Sandık : 170Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 54.303Geçerli Oy : 53.673Katılım Oranı : % 89,31
Oy OranıOy SayısıMuharrem İnce : % 67,4236.187Recep Tayyip Erdoğan : % 22,9112.297Meral Akşener : % 5,232.806Selahattin Demirtaş : % 3,82.038Temel Karamollaoğlu : % 0,36191Doğu Perinçek : % 0,29154BAYINDIR
Toplam Sandık : 113Toplam Seçmen : 31.185Açılan Sandık : 113Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 27.946Geçerli Oy : 27.106Katılım Oranı : % 89,61
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 42,5811.542Muharrem İnce : % 42,0711.404Meral Akşener : % 7,972.160Selahattin Demirtaş : % 6,691.813Doğu Perinçek : % 0,38104Temel Karamollaoğlu : % 0,3183BAYRAKLI
Toplam Sandık : 647Toplam Seçmen : 236.227Açılan Sandık : 647Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 210.981Geçerli Oy : 207.072Katılım Oranı : % 89,31
Oy OranıOy SayısıMuharrem İnce : % 50,63104.833Recep Tayyip Erdoğan : % 35,9674.461Selahattin Demirtaş : % 6,7413.962Meral Akşener : % 5,8412.102Temel Karamollaoğlu : % 0,61.235Doğu Perinçek : % 0,23479BERGAMA
Toplam Sandık : 298Toplam Seçmen : 80.413Açılan Sandık : 298Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 73.331Geçerli Oy : 71.415Katılım Oranı : % 91,19
Oy OranıOy SayısıMuharrem İnce : % 44,9832.121Recep Tayyip Erdoğan : % 43,0230.721Meral Akşener : % 8,986.416Selahattin Demirtaş : % 2,21.570Temel Karamollaoğlu : % 0,56402Doğu Perinçek : % 0,26185BEYDAĞ
Toplam Sandık : 39Toplam Seçmen : 9.972Açılan Sandık : 39Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 9.052Geçerli Oy : 8.612Katılım Oranı : % 90,77
Oy OranıOy SayısıMuharrem İnce : % 48,784.201Recep Tayyip Erdoğan : % 36,73.161Meral Akşener : % 12,671.091Doğu Perinçek : % 0,7161Selahattin Demirtaş : % 0,6354Temel Karamollaoğlu : % 0,5144BORNOVA
Toplam Sandık : 907Toplam Seçmen : 324.126Açılan Sandık : 904Açılan Sandık Oranı : % 99,67Kullanılan Oy : 289.212Geçerli Oy : 284.659Katılım Oranı : % 89,52
Oy OranıOy SayısıMuharrem İnce : % 54,11154.037Recep Tayyip Erdoğan : % 33,3995.045Meral Akşener : % 6,2617.814Selahattin Demirtaş : % 5,5615.837Temel Karamollaoğlu : % 0,431.215Doğu Perinçek : % 0,25711BUCA
Toplam Sandık : 985Toplam Seçmen : 359.766Açılan Sandık : 979Açılan Sandık Oranı : % 99,39Kullanılan Oy : 314.747Geçerli Oy : 309.397Katılım Oranı : % 88,01
Oy OranıOy SayısıMuharrem İnce : % 50,01154.739Recep Tayyip Erdoğan : % 35,58110.083Selahattin Demirtaş : % 7,3422.698Meral Akşener : % 6,3319.593Temel Karamollaoğlu : % 0,491.517Doğu Perinçek : % 0,25767ÇEŞME
Toplam Sandık : 102Toplam Seçmen : 34.017Açılan Sandık : 102Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 29.927Geçerli Oy : 29.513Katılım Oranı : % 87,98
Oy OranıOy SayısıMuharrem İnce : % 64,2918.973Recep Tayyip Erdoğan : % 25,227.444Meral Akşener : % 5,151.519Selahattin Demirtaş : % 4,941.458Doğu Perinçek : % 0,2161Temel Karamollaoğlu : % 0,258ÇİĞLİ
Toplam Sandık : 399Toplam Seçmen : 145.598Açılan Sandık : 399Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 130.777Geçerli Oy : 128.697Katılım Oranı : % 89,82
Oy OranıOy SayısıMuharrem İnce : % 60,7278.151Recep Tayyip Erdoğan : % 28,6136.818Meral Akşener : % 6,097.835Selahattin Demirtaş : % 3,965.102Temel Karamollaoğlu : % 0,39501Doğu Perinçek : % 0,23290DİKİLİ
Toplam Sandık : 119Toplam Seçmen : 37.982Açılan Sandık : 119Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 34.476Geçerli Oy : 33.847Katılım Oranı : % 90,77
Oy OranıOy SayısıMuharrem İnce : % 65,6722.227Recep Tayyip Erdoğan : % 22,427.590Meral Akşener : % 6,82.303Selahattin Demirtaş : % 4,341.470Doğu Perinçek : % 0,45153Temel Karamollaoğlu : % 0,31104FOÇA
Toplam Sandık : 74Toplam Seçmen : 24.236Açılan Sandık : 73Açılan Sandık Oranı : % 98,65Kullanılan Oy : 21.657Geçerli Oy : 21.337Katılım Oranı : % 89,36
Oy OranıOy SayısıMuharrem İnce : % 59,4412.683Recep Tayyip Erdoğan : % 29,276.245Meral Akşener : % 6,741.439Selahattin Demirtaş : % 3,78807Doğu Perinçek : % 0,4597Temel Karamollaoğlu : % 0,3166GAZİEMİR
Toplam Sandık : 273Toplam Seçmen : 98.438Açılan Sandık : 273Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 89.116Geçerli Oy : 87.807Katılım Oranı : % 90,53
Oy OranıOy SayısıMuharrem İnce : % 52,0745.720Recep Tayyip Erdoğan : % 33,3829.309Meral Akşener : % 7,426.515Selahattin Demirtaş : % 6,385.605Temel Karamollaoğlu : % 0,5438Doğu Perinçek : % 0,25220GÜZELBAHÇE
Toplam Sandık : 71Toplam Seçmen : 24.133Açılan Sandık : 71Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 21.925Geçerli Oy : 21.676Katılım Oranı : % 90,85
Oy OranıOy SayısıMuharrem İnce : % 72,5515.725Recep Tayyip Erdoğan : % 19,094.137Meral Akşener : % 5,41.170Selahattin Demirtaş : % 2,21480Doğu Perinçek : % 0,49106Temel Karamollaoğlu : % 0,2758KARABAĞLAR
Toplam Sandık : 986Toplam Seçmen : 361.124Açılan Sandık : 986Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 320.045Geçerli Oy : 314.472Katılım Oranı : % 88,62
Oy OranıOy SayısıMuharrem İnce : % 48,99154.074Recep Tayyip Erdoğan : % 36,95116.184Selahattin Demirtaş : % 7,8824.770Meral Akşener : % 5,3716.902Temel Karamollaoğlu : % 0,581.818Doğu Perinçek : % 0,23724KARABURUN
Toplam Sandık : 33Toplam Seçmen : 8.613Açılan Sandık : 33Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 7.684Geçerli Oy : 7.529Katılım Oranı : % 89,21
Oy OranıOy SayısıMuharrem İnce : % 63,344.769Recep Tayyip Erdoğan : % 27,452.067Meral Akşener : % 5,66426Selahattin Demirtaş : % 2,91219Doğu Perinçek : % 0,4332Temel Karamollaoğlu : % 0,2116KARŞIYAKA
Toplam Sandık : 752Toplam Seçmen : 274.303Açılan Sandık : 752Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 248.307Geçerli Oy : 245.774Katılım Oranı : % 90,52
Oy OranıOy SayısıMuharrem İnce : % 73,93181.702Recep Tayyip Erdoğan : % 17,6543.375Meral Akşener : % 4,8711.963Selahattin Demirtaş : % 2,927.175Doğu Perinçek : % 0,37903Temel Karamollaoğlu : % 0,27656KEMALPAŞA
Toplam Sandık : 238Toplam Seçmen : 77.487Açılan Sandık : 238Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 69.900Geçerli Oy : 68.254Katılım Oranı : % 90,21
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 49,3233.665Muharrem İnce : % 39,6827.082Meral Akşener : % 7,024.790Selahattin Demirtaş : % 2,71.844Temel Karamollaoğlu : % 1,03705Doğu Perinçek : % 0,25168KINIK
Toplam Sandık : 81Toplam Seçmen : 20.770Açılan Sandık : 81Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 19.474Geçerli Oy : 18.821Katılım Oranı : % 93,76
Oy OranıOy SayısıMuharrem İnce : % 49,39.279Recep Tayyip Erdoğan : % 37,667.088Meral Akşener : % 7,91.487Selahattin Demirtaş : % 4,46839Temel Karamollaoğlu : % 0,4178Doğu Perinçek : % 0,2750KİRAZ
Toplam Sandık : 119Toplam Seçmen : 33.661Açılan Sandık : 119Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 29.453Geçerli Oy : 27.868Katılım Oranı : % 87,5
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 49,9213.912Muharrem İnce : % 37,5110.452Meral Akşener : % 10,773.000Doğu Perinçek : % 0,73204Selahattin Demirtaş : % 0,56157Temel Karamollaoğlu : % 0,51143KONAK
Toplam Sandık : 803Toplam Seçmen : 278.789Açılan Sandık : 800Açılan Sandık Oranı : % 99,63Kullanılan Oy : 240.852Geçerli Oy : 236.744Katılım Oranı : % 86,73
Oy OranıOy SayısıMuharrem İnce : % 56,48133.713Recep Tayyip Erdoğan : % 29,2969.334Selahattin Demirtaş : % 8,8721.011Meral Akşener : % 4,6511.018Temel Karamollaoğlu : % 0,37867Doğu Perinçek : % 0,34801MENDERES
Toplam Sandık : 203Toplam Seçmen : 69.335Açılan Sandık : 203Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 61.949Geçerli Oy : 60.606Katılım Oranı : % 89,35
Oy OranıOy SayısıMuharrem İnce : % 50,4330.561Recep Tayyip Erdoğan : % 38,1423.116Meral Akşener : % 6,433.896Selahattin Demirtaş : % 4,272.587Temel Karamollaoğlu : % 0,47282Doğu Perinçek : % 0,27164MENEMEN
Toplam Sandık : 362Toplam Seçmen : 120.496Açılan Sandık : 361Açılan Sandık Oranı : % 99,72Kullanılan Oy : 106.972Geçerli Oy : 104.978Katılım Oranı : % 89,05
Oy OranıOy SayısıMuharrem İnce : % 46,3148.612Recep Tayyip Erdoğan : % 33,735.374Selahattin Demirtaş : % 12,7713.408Meral Akşener : % 6,566.886Temel Karamollaoğlu : % 0,42440Doğu Perinçek : % 0,25258NARLIDERE
Toplam Sandık : 137Toplam Seçmen : 49.405Açılan Sandık : 137Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 44.882Geçerli Oy : 44.228Katılım Oranı : % 90,85
Oy OranıOy SayısıMuharrem İnce : % 73,9432.700Recep Tayyip Erdoğan : % 15,166.703Selahattin Demirtaş : % 6,072.684Meral Akşener : % 4,31.900Doğu Perinçek : % 0,35154Temel Karamollaoğlu : % 0,287ÖDEMİŞ
Toplam Sandık : 331Toplam Seçmen : 103.101Açılan Sandık : 331Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 91.884Geçerli Oy : 88.973Katılım Oranı : % 89,12
Oy OranıOy SayısıMuharrem İnce : % 45,840.746Recep Tayyip Erdoğan : % 43,6738.854Meral Akşener : % 8,447.506Selahattin Demirtaş : % 1,261.125Temel Karamollaoğlu : % 0,5447Doğu Perinçek : % 0,33295SEFERİHİSAR
Toplam Sandık : 99Toplam Seçmen : 31.956Açılan Sandık : 99Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 28.539Geçerli Oy : 27.979Katılım Oranı : % 89,31
Oy OranıOy SayısıMuharrem İnce : % 59,6316.683Recep Tayyip Erdoğan : % 28,728.036Meral Akşener : % 5,681.590Selahattin Demirtaş : % 5,151.441Doğu Perinçek : % 0,43120Temel Karamollaoğlu : % 0,39109SELÇUK
Toplam Sandık : 88Toplam Seçmen : 28.043Açılan Sandık : 88Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 25.323Geçerli Oy : 24.807Katılım Oranı : % 90,3
Oy OranıOy SayısıMuharrem İnce : % 54,413.494Recep Tayyip Erdoğan : % 28,186.990Meral Akşener : % 9,192.280Selahattin Demirtaş : % 7,671.903Temel Karamollaoğlu : % 0,374Doğu Perinçek : % 0,2766TİRE
Toplam Sandık : 218Toplam Seçmen : 65.553Açılan Sandık : 217Açılan Sandık Oranı : % 99,54Kullanılan Oy : 58.092Geçerli Oy : 56.338Katılım Oranı : % 88,62
Oy OranıOy SayısıMuharrem İnce : % 44,1124.848Recep Tayyip Erdoğan : % 4022.534Meral Akşener : % 12,737.171Selahattin Demirtaş : % 2,371.338Temel Karamollaoğlu : % 0,49274Doğu Perinçek : % 0,31173TORBALI
Toplam Sandık : 368Toplam Seçmen : 123.521Açılan Sandık : 368Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 110.641Geçerli Oy : 108.140Katılım Oranı : % 89,57
Oy OranıOy SayısıMuharrem İnce : % 42,0245.436Recep Tayyip Erdoğan : % 39,3142.506Selahattin Demirtaş : % 10,8711.758Meral Akşener : % 7,077.649Temel Karamollaoğlu : % 0,5542Doğu Perinçek : % 0,23249URLA
Toplam Sandık : 151Toplam Seçmen : 49.901Açılan Sandık : 151Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 44.850Geçerli Oy : 44.184Katılım Oranı : % 89,88
Oy OranıOy SayısıMuharrem İnce : % 69,2530.597Recep Tayyip Erdoğan : % 21,699.582Meral Akşener : % 5,482.422Selahattin Demirtaş : % 2,941.300Doğu Perinçek : % 0,41183Temel Karamollaoğlu : % 0,23100
Ertuğrul Özkök'ten CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken seçim açıklaması: Türkiye'nin bundan sonra oyun kurucusu milliyetçiler!
Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle
Antalya'da yabancı gelinler böyle oy kullandı
Tarihi gün! Artık serbest...
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum