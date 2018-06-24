- CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - KAHRAMANMARAŞ

AFŞİN
Toplam Sandık : 186Toplam Seçmen : 54.233Açılan Sandık : 186Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 46.474Geçerli Oy : 45.236Katılım Oranı : % 85,69
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 71,6132.392Muharrem İnce : % 15,937.206Meral Akşener : % 10,644.815Selahattin Demirtaş : % 0,9409Temel Karamollaoğlu : % 0,75339Doğu Perinçek : % 0,1775ANDIRIN
Toplam Sandık : 97Toplam Seçmen : 25.097Açılan Sandık : 97Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 22.316Geçerli Oy : 21.631Katılım Oranı : % 88,92
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 65,2414.113Muharrem İnce : % 21,434.636Meral Akşener : % 11,662.523Temel Karamollaoğlu : % 1,1237Doğu Perinçek : % 0,3677Selahattin Demirtaş : % 0,2145ÇAĞLAYANCERİT
Toplam Sandık : 52Toplam Seçmen : 15.915Açılan Sandık : 52Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 13.647Geçerli Oy : 13.264Katılım Oranı : % 85,75
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 62,588.301Muharrem İnce : % 18,952.513Meral Akşener : % 15,792.095Selahattin Demirtaş : % 1,91253Temel Karamollaoğlu : % 0,5877Doğu Perinçek : % 0,1925DULKADİROĞLU
Toplam Sandık : 429Toplam Seçmen : 140.478Açılan Sandık : 429Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 128.116Geçerli Oy : 125.589Katılım Oranı : % 91,2
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 82,84104.032Muharrem İnce : % 9,6212.081Meral Akşener : % 5,226.552Selahattin Demirtaş : % 1,251.568Temel Karamollaoğlu : % 0,961.202Doğu Perinçek : % 0,12154EKİNÖZÜ
Toplam Sandık : 32Toplam Seçmen : 8.304Açılan Sandık : 32Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 7.525Geçerli Oy : 7.274Katılım Oranı : % 90,62
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 65,934.796Muharrem İnce : % 19,111.390Meral Akşener : % 10,16739Selahattin Demirtaş : % 4,03293Temel Karamollaoğlu : % 0,644Doğu Perinçek : % 0,1612ELBİSTAN
Toplam Sandık : 320Toplam Seçmen : 95.724Açılan Sandık : 317Açılan Sandık Oranı : % 99,06Kullanılan Oy : 81.753Geçerli Oy : 79.886Katılım Oranı : % 86,07
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 63,6150.813Muharrem İnce : % 20,8316.644Meral Akşener : % 12,469.951Selahattin Demirtaş : % 1,851.480Temel Karamollaoğlu : % 1,12892Doğu Perinçek : % 0,13106GÖKSUN
Toplam Sandık : 144Toplam Seçmen : 36.557Açılan Sandık : 144Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 31.950Geçerli Oy : 30.966Katılım Oranı : % 87,4
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 73,3822.724Muharrem İnce : % 154.646Meral Akşener : % 9,863.052Temel Karamollaoğlu : % 1,19369Selahattin Demirtaş : % 0,43133Doğu Perinçek : % 0,1442NURHAK
Toplam Sandık : 34Toplam Seçmen : 9.068Açılan Sandık : 34Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 7.541Geçerli Oy : 7.263Katılım Oranı : % 83,16
Oy OranıOy SayısıMuharrem İnce : % 51,553.744Recep Tayyip Erdoğan : % 36,492.650Meral Akşener : % 7,99580Selahattin Demirtaş : % 2,45178Temel Karamollaoğlu : % 1,2591Doğu Perinçek : % 0,2820ONİKİŞUBAT
Toplam Sandık : 774Toplam Seçmen : 262.684Açılan Sandık : 774Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 240.554Geçerli Oy : 236.602Katılım Oranı : % 91,58
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 79,67188.489Muharrem İnce : % 10,3324.433Meral Akşener : % 8,319.632Temel Karamollaoğlu : % 1,283.017Selahattin Demirtaş : % 0,32748Doğu Perinçek : % 0,12283PAZARCIK
Toplam Sandık : 172Toplam Seçmen : 45.609Açılan Sandık : 172Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 39.298Geçerli Oy : 38.360Katılım Oranı : % 86,16
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 51,9619.931Muharrem İnce : % 37,1614.253Selahattin Demirtaş : % 5,82.226Meral Akşener : % 4,631.776Temel Karamollaoğlu : % 0,31117Doğu Perinçek : % 0,1557TÜRKOĞLU
Toplam Sandık : 151Toplam Seçmen : 45.008Açılan Sandık : 150Açılan Sandık Oranı : % 99,34Kullanılan Oy : 40.727Geçerli Oy : 39.739Katılım Oranı : % 90,49
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 78,7931.312Muharrem İnce : % 11,54.569Meral Akşener : % 7,583.014Temel Karamollaoğlu : % 1,44572Selahattin Demirtaş : % 0,54213Doğu Perinçek : % 0,1559
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