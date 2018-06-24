- CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - KARABÜK

MERKEZ
Toplam Sandık : 282Toplam Seçmen : 91.193Açılan Sandık : 282Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 79.976Geçerli Oy : 77.736Katılım Oranı : % 87,7
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 67,2552.274Muharrem İnce : % 22,1717.231Meral Akşener : % 8,66.687Temel Karamollaoğlu : % 1,26980Selahattin Demirtaş : % 0,47365Doğu Perinçek : % 0,26199EFLANİ
Toplam Sandık : 62Toplam Seçmen : 6.967Açılan Sandık : 62Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 5.998Geçerli Oy : 5.693Katılım Oranı : % 86,09
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 74,834.260Muharrem İnce : % 13,26755Meral Akşener : % 9,71553Temel Karamollaoğlu : % 1,3275Selahattin Demirtaş : % 0,4928Doğu Perinçek : % 0,3922ESKİPAZAR
Toplam Sandık : 65Toplam Seçmen : 9.966Açılan Sandık : 65Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 8.759Geçerli Oy : 8.355Katılım Oranı : % 87,89
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 75,216.284Muharrem İnce : % 13,011.087Meral Akşener : % 9,36782Temel Karamollaoğlu : % 1,77148Selahattin Demirtaş : % 0,3428Doğu Perinçek : % 0,3126OVACIK
Toplam Sandık : 44Toplam Seçmen : 2.991Açılan Sandık : 44Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 2.766Geçerli Oy : 2.631Katılım Oranı : % 92,48
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 69,141.819Muharrem İnce : % 18,05475Meral Akşener : % 11,14293Temel Karamollaoğlu : % 0,8723Doğu Perinçek : % 0,5715Selahattin Demirtaş : % 0,236SAFRANBOLU
Toplam Sandık : 184Toplam Seçmen : 47.753Açılan Sandık : 184Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 42.042Geçerli Oy : 41.000Katılım Oranı : % 88,04
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 60,0824.632Muharrem İnce : % 28,211.563Meral Akşener : % 9,63.936Temel Karamollaoğlu : % 1,39568Selahattin Demirtaş : % 0,5205Doğu Perinçek : % 0,2396YENİCE
Toplam Sandık : 74Toplam Seçmen : 16.630Açılan Sandık : 74Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 14.809Geçerli Oy : 13.862Katılım Oranı : % 89,05
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 60,868.437Muharrem İnce : % 25,513.536Meral Akşener : % 11,481.592Temel Karamollaoğlu : % 1,23171Doğu Perinçek : % 0,5272Selahattin Demirtaş : % 0,3954
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