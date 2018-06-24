HABER

- CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - KARABÜK

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 23:38 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018 - : KARABÜK

MERKEZ

Toplam Sandık : 282Toplam Seçmen : 91.193Açılan Sandık : 282Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 79.976Geçerli Oy : 77.736Katılım Oranı : % 87,7
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 67,2552.274Muharrem İnce : % 22,1717.231Meral Akşener : % 8,66.687Temel Karamollaoğlu : % 1,26980Selahattin Demirtaş : % 0,47365Doğu Perinçek : % 0,26199EFLANİ

Toplam Sandık : 62Toplam Seçmen : 6.967Açılan Sandık : 62Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 5.998Geçerli Oy : 5.693Katılım Oranı : % 86,09
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 74,834.260Muharrem İnce : % 13,26755Meral Akşener : % 9,71553Temel Karamollaoğlu : % 1,3275Selahattin Demirtaş : % 0,4928Doğu Perinçek : % 0,3922ESKİPAZAR

Toplam Sandık : 65Toplam Seçmen : 9.966Açılan Sandık : 65Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 8.759Geçerli Oy : 8.355Katılım Oranı : % 87,89
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 75,216.284Muharrem İnce : % 13,011.087Meral Akşener : % 9,36782Temel Karamollaoğlu : % 1,77148Selahattin Demirtaş : % 0,3428Doğu Perinçek : % 0,3126OVACIK

Toplam Sandık : 44Toplam Seçmen : 2.991Açılan Sandık : 44Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 2.766Geçerli Oy : 2.631Katılım Oranı : % 92,48
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 69,141.819Muharrem İnce : % 18,05475Meral Akşener : % 11,14293Temel Karamollaoğlu : % 0,8723Doğu Perinçek : % 0,5715Selahattin Demirtaş : % 0,236SAFRANBOLU

Toplam Sandık : 184Toplam Seçmen : 47.753Açılan Sandık : 184Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 42.042Geçerli Oy : 41.000Katılım Oranı : % 88,04
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 60,0824.632Muharrem İnce : % 28,211.563Meral Akşener : % 9,63.936Temel Karamollaoğlu : % 1,39568Selahattin Demirtaş : % 0,5205Doğu Perinçek : % 0,2396YENİCE

Toplam Sandık : 74Toplam Seçmen : 16.630Açılan Sandık : 74Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 14.809Geçerli Oy : 13.862Katılım Oranı : % 89,05
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 60,868.437Muharrem İnce : % 25,513.536Meral Akşener : % 11,481.592Temel Karamollaoğlu : % 1,23171Doğu Perinçek : % 0,5272Selahattin Demirtaş : % 0,3954

PARTNERTatile devamTatile devam
Isparta'da Ak Parti'lilerden seçim kutlamasıIsparta'da Ak Parti'lilerden seçim kutlaması
Aydın'da Ak Parti'liler sokağa döküldüAydın'da Ak Parti'liler sokağa döküldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim 2018

En Çok Okunan Haberler

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

Muharrem İnce'nin köyünde kim kazandı?

Muharrem İnce'nin köyünde kim kazandı?

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Demet Şener sandıkta İbrahim Kutluay ile karşılaşmamak için...

Demet Şener sandıkta İbrahim Kutluay ile karşılaşmamak için...

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Son seçim sonuçları açıklandı! İşte son oranlar

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Son seçim sonuçları açıklandı! İşte son oranlar

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!

Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!

Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!

18 yaşındaki kız sandığa gitti, hayatının şokunu yaşadı

18 yaşındaki kız sandığa gitti, hayatının şokunu yaşadı

YSK'nın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı! Güvenlik önlemleri arttırıldı

YSK'nın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı! Güvenlik önlemleri arttırıldı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'ın konuşması sırasında talihsiz kaza

Erdoğan'ın konuşması sırasında talihsiz kaza

Seçim sonuçları seçim anketleri karşılaştırma!

Seçim sonuçları seçim anketleri karşılaştırma!

Ertuğrul Özkök'ten CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken seçim açıklaması: Türkiye'nin bundan sonra oyun kurucusu milliyetçiler!

Ertuğrul Özkök'ten CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken seçim açıklaması: Türkiye'nin bundan sonra oyun kurucusu milliyetçiler!

Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle

Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!

Dünya basınının gözü Türkiye'de! Seçimlerin ilk sonuçlarını böyle değerlendirdiler!

Dünya basınının gözü Türkiye'de! Seçimlerin ilk sonuçlarını böyle değerlendirdiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.