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- CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - KARS

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 23:38 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018 - : KARS

MERKEZ

Toplam Sandık : 241Toplam Seçmen : 71.904Açılan Sandık : 232Açılan Sandık Oranı : % 96,27Kullanılan Oy : 56.370Geçerli Oy : 55.286Katılım Oranı : % 81,35
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 38,2421.139Muharrem İnce : % 34,3118.968Selahattin Demirtaş : % 19,5710.822Meral Akşener : % 7,163.961Temel Karamollaoğlu : % 0,53294Doğu Perinçek : % 0,18102AKYAKA

Toplam Sandık : 37Toplam Seçmen : 7.383Açılan Sandık : 37Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 5.417Geçerli Oy : 5.325Katılım Oranı : % 73,37
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 52,282.784Muharrem İnce : % 33,771.798Meral Akşener : % 11,15594Selahattin Demirtaş : % 2,31123Doğu Perinçek : % 0,2614Temel Karamollaoğlu : % 0,2312ARPAÇAY

Toplam Sandık : 58Toplam Seçmen : 12.163Açılan Sandık : 58Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 9.555Geçerli Oy : 9.257Katılım Oranı : % 78,56
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 51,654.781Muharrem İnce : % 282.592Meral Akşener : % 10,41964Selahattin Demirtaş : % 9,3861Temel Karamollaoğlu : % 0,3331Doğu Perinçek : % 0,328DİGOR

Toplam Sandık : 61Toplam Seçmen : 13.731Açılan Sandık : 61Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 11.255Geçerli Oy : 10.890Katılım Oranı : % 81,97
Oy OranıOy SayısıSelahattin Demirtaş : % 78,498.548Recep Tayyip Erdoğan : % 16,331.778Muharrem İnce : % 4,24462Meral Akşener : % 0,6571Temel Karamollaoğlu : % 0,2224Doğu Perinçek : % 0,067KAĞIZMAN

Toplam Sandık : 113Toplam Seçmen : 28.383Açılan Sandık : 99Açılan Sandık Oranı : % 87,61Kullanılan Oy : 19.869Geçerli Oy : 19.318Katılım Oranı : % 80,46
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 52,9810.235Selahattin Demirtaş : % 34,586.681Muharrem İnce : % 8,171.579Meral Akşener : % 3,64704Temel Karamollaoğlu : % 0,4383Doğu Perinçek : % 0,1936SARIKAMIŞ

Toplam Sandık : 100Toplam Seçmen : 25.957Açılan Sandık : 100Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 20.839Geçerli Oy : 20.070Katılım Oranı : % 80,28
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 62,0412.451Selahattin Demirtaş : % 20,254.065Muharrem İnce : % 12,162.440Meral Akşener : % 4,45894Temel Karamollaoğlu : % 0,92185Doğu Perinçek : % 0,1735SELİM

Toplam Sandık : 71Toplam Seçmen : 15.194Açılan Sandık : 71Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 12.715Geçerli Oy : 12.200Katılım Oranı : % 83,68
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 57,26.979Selahattin Demirtaş : % 21,122.577Muharrem İnce : % 16,932.066Meral Akşener : % 3,7452Temel Karamollaoğlu : % 0,898Doğu Perinçek : % 0,2328SUSUZ

Toplam Sandık : 33Toplam Seçmen : 7.061Açılan Sandık : 33Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 5.875Geçerli Oy : 5.706Katılım Oranı : % 83,2
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 35,522.027Muharrem İnce : % 30,531.742Selahattin Demirtaş : % 28,921.650Meral Akşener : % 4,64265Temel Karamollaoğlu : % 0,2514Doğu Perinçek : % 0,148

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seçim 2018

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