- CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - KASTAMONU

MERKEZ
Toplam Sandık : 404Toplam Seçmen : 102.847Açılan Sandık : 404Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 90.613Geçerli Oy : 88.143Katılım Oranı : % 88,1
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 64,156.501Muharrem İnce : % 23,8421.009Meral Akşener : % 10,739.454Temel Karamollaoğlu : % 0,76672Selahattin Demirtaş : % 0,35307Doğu Perinçek : % 0,23200ABANA
Toplam Sandık : 22Toplam Seçmen : 3.293Açılan Sandık : 22Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 2.861Geçerli Oy : 2.753Katılım Oranı : % 86,88
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 63,61.751Muharrem İnce : % 29,5812Meral Akşener : % 5,81160Temel Karamollaoğlu : % 0,6919Doğu Perinçek : % 0,226Selahattin Demirtaş : % 0,185AĞLI
Toplam Sandık : 25Toplam Seçmen : 2.395Açılan Sandık : 25Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 2.069Geçerli Oy : 1.975Katılım Oranı : % 86,39
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 75,951.500Muharrem İnce : % 12,81253Meral Akşener : % 9,67191Temel Karamollaoğlu : % 0,7615Selahattin Demirtaş : % 0,469Doğu Perinçek : % 0,357ARAÇ
Toplam Sandık : 138Toplam Seçmen : 15.078Açılan Sandık : 138Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 13.285Geçerli Oy : 12.750Katılım Oranı : % 88,11
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 68,918.786Muharrem İnce : % 20,752.646Meral Akşener : % 9,021.150Temel Karamollaoğlu : % 0,6887Doğu Perinçek : % 0,451Selahattin Demirtaş : % 0,2430AZDAVAY
Toplam Sandık : 57Toplam Seçmen : 6.112Açılan Sandık : 57Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 5.201Geçerli Oy : 4.957Katılım Oranı : % 85,09
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 55,442.748Muharrem İnce : % 29,571.466Meral Akşener : % 13,5669Temel Karamollaoğlu : % 0,6130Selahattin Demirtaş : % 0,4422Doğu Perinçek : % 0,4422BOZKURT
Toplam Sandık : 49Toplam Seçmen : 7.879Açılan Sandık : 49Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 6.854Geçerli Oy : 6.569Katılım Oranı : % 86,99
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 76,65.032Muharrem İnce : % 12,57826Meral Akşener : % 8,88583Temel Karamollaoğlu : % 1,4696Doğu Perinçek : % 0,3523Selahattin Demirtaş : % 0,149CİDE
Toplam Sandık : 108Toplam Seçmen : 18.047Açılan Sandık : 108Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 14.850Geçerli Oy : 14.159Katılım Oranı : % 82,29
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 67,079.496Muharrem İnce : % 22,33.157Meral Akşener : % 8,881.258Selahattin Demirtaş : % 0,799Temel Karamollaoğlu : % 0,799Doğu Perinçek : % 0,3550ÇATALZEYTİN
Toplam Sandık : 47Toplam Seçmen : 5.530Açılan Sandık : 47Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 4.755Geçerli Oy : 4.537Katılım Oranı : % 85,99
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 73,823.349Muharrem İnce : % 18,29830Meral Akşener : % 6,11277Temel Karamollaoğlu : % 1,0849Selahattin Demirtaş : % 0,4420Doğu Perinçek : % 0,2612DADAY
Toplam Sandık : 68Toplam Seçmen : 7.041Açılan Sandık : 68Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 6.212Geçerli Oy : 5.867Katılım Oranı : % 88,23
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 58,343.423Muharrem İnce : % 30,241.774Meral Akşener : % 9,95584Temel Karamollaoğlu : % 0,8449Doğu Perinçek : % 0,3420Selahattin Demirtaş : % 0,2917DEVREKANİ
Toplam Sandık : 68Toplam Seçmen : 9.896Açılan Sandık : 68Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 8.765Geçerli Oy : 8.414Katılım Oranı : % 88,57
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 72,936.136Muharrem İnce : % 14,171.192Meral Akşener : % 11,52969Temel Karamollaoğlu : % 0,7261Doğu Perinçek : % 0,3832Selahattin Demirtaş : % 0,2924DOĞANYURT
Toplam Sandık : 29Toplam Seçmen : 4.635Açılan Sandık : 29Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 3.763Geçerli Oy : 3.530Katılım Oranı : % 81,19
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 81,022.860Muharrem İnce : % 11,36401Meral Akşener : % 6,43227Temel Karamollaoğlu : % 0,5720Selahattin Demirtaş : % 0,3713Doğu Perinçek : % 0,259HANÖNÜ
Toplam Sandık : 26Toplam Seçmen : 3.305Açılan Sandık : 26Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 2.912Geçerli Oy : 2.757Katılım Oranı : % 88,11
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 61,991.709Muharrem İnce : % 26,37727Meral Akşener : % 9,79270Doğu Perinçek : % 0,6919Temel Karamollaoğlu : % 0,6217Selahattin Demirtaş : % 0,5415İHSANGAZİ
Toplam Sandık : 35Toplam Seçmen : 4.273Açılan Sandık : 35Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 4.220Geçerli Oy : 3.633Katılım Oranı : % 98,76
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 78,562.854Muharrem İnce : % 11,45416Meral Akşener : % 9,17333Temel Karamollaoğlu : % 0,4416Selahattin Demirtaş : % 0,197Doğu Perinçek : % 0,197İNEBOLU
Toplam Sandık : 106Toplam Seçmen : 15.896Açılan Sandık : 106Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 13.863Geçerli Oy : 13.192Katılım Oranı : % 87,21
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 73,579.706Muharrem İnce : % 16,292.149Meral Akşener : % 8,541.127Temel Karamollaoğlu : % 0,83109Doğu Perinçek : % 0,4154Selahattin Demirtaş : % 0,3647KÜRE
Toplam Sandık : 45Toplam Seçmen : 4.494Açılan Sandık : 45Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 3.897Geçerli Oy : 3.693Katılım Oranı : % 86,72
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 70,592.607Muharrem İnce : % 18,85696Meral Akşener : % 9,13337Doğu Perinçek : % 0,726Selahattin Demirtaş : % 0,4316Temel Karamollaoğlu : % 0,311PINARBAŞI
Toplam Sandık : 35Toplam Seçmen : 4.766Açılan Sandık : 35Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 3.940Geçerli Oy : 3.726Katılım Oranı : % 82,67
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 67,472.514Muharrem İnce : % 20,08748Meral Akşener : % 10,06375Temel Karamollaoğlu : % 1,3450Doğu Perinçek : % 0,5420Selahattin Demirtaş : % 0,5119SEYDİLER
Toplam Sandık : 27Toplam Seçmen : 3.195Açılan Sandık : 27Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 2.871Geçerli Oy : 2.803Katılım Oranı : % 89,86
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 69,961.961Muharrem İnce : % 17,09479Meral Akşener : % 11,67327Temel Karamollaoğlu : % 0,6117Selahattin Demirtaş : % 0,3911Doğu Perinçek : % 0,298ŞENPAZAR
Toplam Sandık : 31Toplam Seçmen : 3.859Açılan Sandık : 31Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 3.083Geçerli Oy : 2.907Katılım Oranı : % 79,89
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 75,032.181Muharrem İnce : % 16,06467Meral Akşener : % 7,5218Temel Karamollaoğlu : % 0,6920Selahattin Demirtaş : % 0,3811Doğu Perinçek : % 0,3410TAŞKÖPRÜ
Toplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 30.579Açılan Sandık : 170Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 26.481Geçerli Oy : 25.578Katılım Oranı : % 86,6
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 68,1517.431Muharrem İnce : % 18,534.740Meral Akşener : % 12,443.181Temel Karamollaoğlu : % 0,47119Doğu Perinçek : % 0,2563Selahattin Demirtaş : % 0,1744TOSYA
Toplam Sandık : 136Toplam Seçmen : 32.513Açılan Sandık : 136Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 29.128Geçerli Oy : 28.046Katılım Oranı : % 89,59
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 81,8422.953Muharrem İnce : % 9,842.760Meral Akşener : % 6,941.946Temel Karamollaoğlu : % 0,89250Doğu Perinçek : % 0,384Selahattin Demirtaş : % 0,1953
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