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- CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - KIRIKKALE

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 23:39 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018 - : KIRIKKALE

MERKEZ

Toplam Sandık : 412Toplam Seçmen : 146.479Açılan Sandık : 412Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 127.618Geçerli Oy : 124.421Katılım Oranı : % 87,12
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 64,9680.828Muharrem İnce : % 21,3926.614Meral Akşener : % 1214.928Temel Karamollaoğlu : % 1,131.401Selahattin Demirtaş : % 0,32403Doğu Perinçek : % 0,2247BAHŞİLİ

Toplam Sandık : 19Toplam Seçmen : 5.235Açılan Sandık : 19Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 4.724Geçerli Oy : 4.594Katılım Oranı : % 90,24
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 73,973.398Muharrem İnce : % 15,82727Meral Akşener : % 8,58394Temel Karamollaoğlu : % 1,0448Selahattin Demirtaş : % 0,3717Doğu Perinçek : % 0,2210BALIŞEYH

Toplam Sandık : 33Toplam Seçmen : 4.442Açılan Sandık : 33Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 3.956Geçerli Oy : 3.843Katılım Oranı : % 89,06
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 64,872.493Muharrem İnce : % 20,22777Meral Akşener : % 11,97460Selahattin Demirtaş : % 2,2988Temel Karamollaoğlu : % 0,5521Doğu Perinçek : % 0,14ÇELEBİ

Toplam Sandık : 17Toplam Seçmen : 1.824Açılan Sandık : 17Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 1.620Geçerli Oy : 1.576Katılım Oranı : % 88,82
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 70,111.105Meral Akşener : % 14,21224Muharrem İnce : % 13,64215Temel Karamollaoğlu : % 1,4623Selahattin Demirtaş : % 0,447Doğu Perinçek : % 0,132DELİCE

Toplam Sandık : 56Toplam Seçmen : 6.765Açılan Sandık : 56Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 6.060Geçerli Oy : 5.925Katılım Oranı : % 89,58
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 63,533.764Muharrem İnce : % 26,41.564Meral Akşener : % 8,81522Selahattin Demirtaş : % 0,5432Temel Karamollaoğlu : % 0,5432Doğu Perinçek : % 0,1911KARAKEÇİLİ

Toplam Sandık : 10Toplam Seçmen : 2.376Açılan Sandık : 10Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 2.173Geçerli Oy : 2.094Katılım Oranı : % 91,46
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 80,521.686Meral Akşener : % 10,79226Muharrem İnce : % 7,35154Temel Karamollaoğlu : % 1,1925Doğu Perinçek : % 0,12Selahattin Demirtaş : % 0,051KESKİN

Toplam Sandık : 81Toplam Seçmen : 12.238Açılan Sandık : 81Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 11.165Geçerli Oy : 10.810Katılım Oranı : % 91,23
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 65,97.124Muharrem İnce : % 19,782.138Meral Akşener : % 12,621.364Temel Karamollaoğlu : % 1,02110Selahattin Demirtaş : % 0,4347Doğu Perinçek : % 0,2527SULAKYURT

Toplam Sandık : 36Toplam Seçmen : 5.414Açılan Sandık : 36Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 4.884Geçerli Oy : 4.755Katılım Oranı : % 90,21
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 59,772.842Muharrem İnce : % 34,451.638Meral Akşener : % 4,69223Selahattin Demirtaş : % 0,7435Temel Karamollaoğlu : % 0,2311Doğu Perinçek : % 0,136YAHŞİHAN

Toplam Sandık : 44Toplam Seçmen : 13.623Açılan Sandık : 44Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 11.668Geçerli Oy : 11.414Katılım Oranı : % 85,65
Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 59,786.823Muharrem İnce : % 25,952.962Meral Akşener : % 11,951.364Temel Karamollaoğlu : % 1,31150Selahattin Demirtaş : % 0,8698Doğu Perinçek : % 0,1517

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seçim 2018

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