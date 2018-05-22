"Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin tutumumuzu birkaç güne paylaşacağız"

Yapıcıoğlu’nun Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili adayı olduğunu aktaran Yavuz, Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda GİK üyesi Aydın Gök'ün de bu görevlerinden istifa ederek, Batman'dan bağımsız milletvekili adayı olarak seçimlere gireceğini söyledi.

Partinin 81 ilde kendi logosuyla seçimlere gireceğini bildiren Yavuz, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin tutumlarının da GİK'te belirlendiğini söyledi.

Yavuz, "Bu kararı hangi zamanda ilan edeceğimizle alakalı bir belirsizlik var. Bu konudaki kararımızı önümüzdeki birkaç gün içerisinde netleştirip inşallah kamuoyuyla paylaşacağız. Bu açıklamayı da Genel Başkan Vekili sıfatıyla ben sözlü olarak ifade edeceğim." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı seçiminde kimi destekleyecekleri yönünde çok soru geldiğini ifade eden Yavuz, "Bizim prensip olarak, parti disiplini açısından, GİK tarafından alınmış bir kararımız var. Bunu ilan etme, kamuoyuyla paylaşma konusunda bir zaman belirlemedik ama kısa bir zaman, birkaç gün içerisinde bunu paylaşacağız." şeklinde konuştu.

