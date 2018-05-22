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"Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin tutumumuzu birkaç güne paylaşacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 22:56 | Son Güncelleme

HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Mehmet Yavuz: - "Bizim prensip olarak, parti disiplini açısından GİK tarafından alınmış bir kararımız var. Bunu ilan etme, kamuoyuyla paylaşma konusunda bir zaman belirlemedik ama kısa bir zaman, birkaç gün içerisinde bunu paylaşacağız"

ALİ KEMAL AKAN - Hür Dava Partisinin (HÜDA PAR) cumhurbaşkanı seçiminde adaylardan kimi destekleyeceğine ilişkin kararını birkaç gün içerisinde kamuoyuyla paylaşacağı bildirildi.

Zekeriya Yapıcıoğlu'nun, partinin Genel Başkanlığından istifa ederek Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili adaylığını açıklamasının ardından HÜDA PAR Genel İdare Kurulunda (GİK) yapılan seçimde Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mehmet Yavuz, Genel Başkan Vekilliğine getirildi.

HÜDA PAR, 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'nde ülke genelinde parti logosuyla seçime girecek.

HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Yavuz, AA muhabirine, İstanbul 2. bölge 1. sıradan partisinin milletvekili adayı olduğunu ifade etti.

Yapıcıoğlu’nun Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili adayı olduğunu aktaran Yavuz, Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda GİK üyesi Aydın Gök'ün de bu görevlerinden istifa ederek, Batman'dan bağımsız milletvekili adayı olarak seçimlere gireceğini söyledi.

- Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin karar GİK'te alındı

Partinin 81 ilde kendi logosuyla seçimlere gireceğini bildiren Yavuz, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin tutumlarının da GİK'te belirlendiğini söyledi.

Yavuz, "Bu kararı hangi zamanda ilan edeceğimizle alakalı bir belirsizlik var. Bu konudaki kararımızı önümüzdeki birkaç gün içerisinde netleştirip inşallah kamuoyuyla paylaşacağız. Bu açıklamayı da Genel Başkan Vekili sıfatıyla ben sözlü olarak ifade edeceğim." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı seçiminde kimi destekleyecekleri yönünde çok soru geldiğini ifade eden Yavuz, "Bizim prensip olarak, parti disiplini açısından, GİK tarafından alınmış bir kararımız var. Bunu ilan etme, kamuoyuyla paylaşma konusunda bir zaman belirlemedik ama kısa bir zaman, birkaç gün içerisinde bunu paylaşacağız." şeklinde konuştu.

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Cumhurbaşkanı seçimi Hüda-Par HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Mehmet Yavuz Hür Dava Partisi

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