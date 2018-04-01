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Cumhurbaşkanı sevgisini çimlerle gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 14:40 | Son Güncelleme

Kahramanmaraşlı Bahittin Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini hobi bahçesinde çimlerle yazdı.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince Dulkadiroğlu ilçesinde vatandaşlara kira ile tahsis edilen yerde 350 adet hobi bahçesi bulunuyor.Yaklaşık 80 metrekare alandaki hobi bahçelerinde, hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar vakit geçiriyor.Hobi bahçesinde çeşitli sebzeler yetiştiren Kahramanmaraşlı Bahittin Kahraman (56), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini, çimlerle yazdı.

Kahramanmaraşlı Bahittin Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini hobi bahçesinde çimlerle yazdı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince Dulkadiroğlu ilçesinde vatandaşlara kira ile tahsis edilen yerde 350 adet hobi bahçesi bulunuyor.
Yaklaşık 80 metrekare alandaki hobi bahçelerinde, hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar vakit geçiriyor.
Hobi bahçesinde çeşitli sebzeler yetiştiren Kahramanmaraşlı Bahittin Kahraman (56), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini, çimlerle yazdı. Cumhurbaşkanını çok sevdiğini belirten Kahraman, “Onun ismi kalbimizde yazılıydı, çimlerle de yazmak istedik çok güzel oldu” diye konuştu.
Erdoğan için bir de şiir yazan Kahraman şunları kaydetti:
“Cumhurbaşkanımızı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduktan sonra her zaman takip ettim ve çok seviyorum. Belediyemizin bizlere tahsis ettiği bu kiralık hobi bahçesinden başka bir mal varlığım yok. Cumhurbaşkanımız zaten kalbimizde yazılı bahçemize de yazalım dedik. Tohumu aldık, çapa ile birlikte güzelce yazdım. Ektiğim çim büyüdü ve Cumhurbaşkanımızın ismini ortaya çıktı. Hobi bahçemizdeki bu çim bir miktar daha duracak burada, belki gelip görmek isteyenler olur. Cumhurbaşkanından benim bir ricam var, kendisini görmek istiyorum, onu çok seviyorum. Allah başımızdan eksik etmesin, ömrümden transfer olmak istese kendisine verirdim.”

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