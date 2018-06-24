TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın oy kullandığı sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce birinci çıktı.
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Kahraman'ın oy kullandığı Çankaya İlkokulu'ndaki 1146 numaralı sandıktan çıkan 308 oydan 3'ü geçersiz sayıldı.
Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce'ye 257, Recep Tayyip Erdoğan'a 31, Meral Akşener'e 13, Selahattin Demirtaş'a 2, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek'e ise birer oy çıktı.
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