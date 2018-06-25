Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi

DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, "Bütün İslam coğrafyasında, Ortadoğu'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Afrika'da ve her yerde Sayın Cumhurbaşkanımızın bu seçim zaferi büyük coşkuyla kutlanmıştır." dedi.
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığında toplanan vatandaşlar, davul zurna eşliğinde halay çekti.
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Eker, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılan seçimde ilk turda yüzde 52.8 oy oranıyla cumhurbaşkanı seçildiğini belirterek, kendisini yürekten kutladı.
Türkiye'nin çok önemli bir seçim gerçekleştirdiğini anlatan Eker, "Bu seçim Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimidir. Bu seçimde Türkiye değişimden yana olanlarla, değişime karşı olanlar arasındaki mücadeleye sahne olmuştur. Millet kararını ilerleme ve gelişmeden yana vermiştir. Kuşkusuz Erdoğan 81 ilimizdeki vatandaşların cumhurbaşkanıdır. Sadece 81 milyonun umudu değil, mazlum coğrafyanın ve İslam medeniyet havzasının tamamının umudu haline gelmiştir. Bu bakımdan bu seçimde cumhurbaşkanımızın seçilmesi önemlidir. Bütün İslam coğrafyasında, Ortadoğu'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Afrika'da ve her yerde Sayın Cumhurbaşkanımızın bu seçim zaferi büyük coşkuyla kutlanmıştır." diye konuştu.
Milletvekili seçiminde de AK Parti'nin yine en büyük parti olarak çoğunluğu aldığına işaret eden Eker, AK Parti Diyarbakır milletvekili adaylarından 3'ünün seçilmesinin kesinleştiğini kaydetti.
Bu seçimin Diyarbakır ve millete hayırlı hizmetlerle yeni bir döneme vesile olmasını temenni eden Eker, şunları söyledi:
"Milletimiz bir kez daha hizmet siyasetini tercih etmiştir. Milletimize hizmet için hem Diyarbakır hem de Türkiye genelinde yapacağımız projelerle milletimizle birlikte yürümeye devam edeceğiz. 1 Kasım 2015'teki seçimlerde AK Parti Diyarbakır'dan 2 milletvekili çıkarmıştı. Bu seçimde ise an itibarıyla 3 milletvekili kesinleşmiş durumdadır. Bu aynı zamanda Diyarbakır'ın bir çağrısıdır. Diyarbakır'ın hizmete susamış olması, yeni dönemde hizmet, istihdam arzu ettiği, huzur ve barıştan yana umut içerisinde olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Milletimize şükran borçluyuz. Allah milletimize karşı bizleri mahçup etmesin."
Bir gazetecinin OHAL ile ilgili sorusuna Eker, "Türkiye'de uygulanan Olağanüstü hal vatandaşlarla ilgili değil, devletin kurumları ve çalışanlarıyla ilgilidir. Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Bu manada herhangi bir sorun yok ama OHAL ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız seçim öncesinde yaptığı değerlendirme kuşkusuz talimatlarıyla üzerinde çalışılacak bir konudur. Önümüzdeki günlerde bunu hep birlikte göreceğiz." yanıtını verdi.
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