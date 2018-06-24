EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından vatandaşlar kutlama yaptı. Edirne'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı pankartlar, Türk bayrakları ve parti bayrağı taşıyan vatandaşlar AK Parti Edirne İl Başkanlığı önünde bir araya geldi. AK Partililer ve MHP'liler bir süre burada sevinç gösterisinde bulundu ve slogan attı. AK Parti Edirne İl Başkanı Nesim İba, partide yaptığı açıklamada, gururlu, sevinçli ve mutlu olduklarını söyledi. Milletin istikrar için "devam" dediğini belirten İba, "Devam ediyoruz inşallah. Ben bu süreçte çalışan bütün arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Herkes çok emek verdi gece, gündüz. Elimizden gelenin fazlasına yaptığımıza inanıyorum. Her noktaya gittik herkesin elini sıktık. Vicdanımız rahat. Artık Türkiye reisi bağrına basacak ve 2023' e kadar böyle gideceğiz." dedi. Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Edirne'de bir milletvekili çıkardığını aktaran İba, "Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Biz bir aileyiz, Fatma Ablayı Ankara'ya gönderdik ve orada çalışacak ve orada destek vereceğiz kendisine, memleketin ihtiyaçlarını ve talepleri ileteceğiz. Allah ona da kolaylık, güç kuvvet versin." diye konuştu.

AK Parti Edirne milletvekili adayı Fatma Aksal da Türkiye'nin tarihi bir seçim geçirdiğini söyledi. Bundan böyle koalisyonlar dönemine son verildiğini aktaran Aksal, "İstikrar dedik, Türkiye'nin istikbali dedik, milletimizin teveccühü ile Allah'a çok şükür cumhurbaşkanımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı seçtik. İnşallah çok çok güzel işler yapacağız." dedi. AK Parti Edirne milletvekili adayı İlyas Akmeşe ise Türkiye'nin çok önemli bir gün geçirdiğini belirterek, "Bizim hedefimiz Türkiye'de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapmaktı. Ben bütün Edirnelilere ve Türkiye vatandaşlarına teşekkür ediyorum. Türkiye'nin birinci başkanı hayırlı olsun." şeklinde konuştu. AK Parti Edirne milletvekili adayı Burak Cambaz da destek gösteren herkese teşekkür ederek, seçim sonuçlarının Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Açıklamanın ardından partililer araçlarıyla oluşturdukları konvoyla şehir turu yaptı. - Kırklareli Kırklareli'nde de vatandaşlar kutlama yaptı. Seçim bürosu önünde AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İl Başkanı Alper Çiler ile partililer kortej ile Özgürlük ve Demokrasi Meydanına geldi.

Burada bir süre davul zurna eşliğinde oynayan partililer çeşitli sloganlar attı. Ardından Roman vatandaşlardan oluşan mehter takımı gösterilerini sundu. Bazı vatandaşlar ise meşaleler yakarak, araçlarıyla şehir turu attı. Minsolmaz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tüm engellemelere karşı büyümeye devam edeceğini söyledi. Tüm seçmenlere teşekkür eden Minsolmaz, AK Parti'nin milletin partisi olduğunu ifade etti. Milliyetçi Hareket Parti ile çıktıkları yolda başarılı olduklarını anlatan Minsolmaz, "Artık içeride ve dışarıda darbelerin yapılamayacağı, artık Türkiye'de koalisyonların olmayacağı, vesayet sisteminin bittiğini ve Türkiye'de kimsenin siyasi operasyon çekemeyeceğini bir kez daha haykırdık. Türkiye'ye yönelik maalesef şer cepheleri boş durmadı. İçeriden ve dışarıdan her türlü oyunlar, her türlü kumpaslar yapıldı. Bugün milletimizin bu kumpaslara ve oyunları bozduğu gündür. Milletimizin bu tuzakları kırdığı gündür." diye konuştu. - Tekirdağ Tekirdağ'da AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partileri lehine sloganlar attı. Havai fişek gösterisinin de yapıldığı kutlamalarda, pek çok partili araçlarıyla konvoy halinde şehir turu attı.