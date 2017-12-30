Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "15 Temmuz gecesi tarihimizin en büyük destanlarından birini yazan milletimizi hedef alan saldırılara tahammül etmemiz söz konusu olamaz. Bu darbe teşebbüsü, tarihimizin en ahlaksız girişimiydi. Buna karşılık millemizin bu ihaneti bastırma tarzı; tarihimizin en ilkeli, en onurlu, en gurur verici hadisesidir. Biz böyle bir milletin evladı olmaktan şeref duyuyoruz."(AA)