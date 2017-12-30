Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "15 Temmuz gecesi tarihimizin en büyük destanlarından birini yazan milletimizi hedef alan saldırılara tahammül etmemiz söz konusu olamaz. Bu darbe teşebbüsü, tarihimizin en ahlaksız girişimiydi. Buna karşılık millemizin bu ihaneti bastırma tarzı; tarihimizin en ilkeli, en onurlu, en gurur verici hadisesidir. Biz böyle bir milletin evladı olmaktan şeref duyuyoruz."(AA)
Aile Bakanı Kaya’ya destek veren Türklere 10 ay sonra dava açıldı
Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek açıklama: Derhal istifa etsinler!
Günün en iğrenç haberi! Babanın öz kızına yaptıkları kan dondurdu!
Barzani ve Bağdat yönetiminden maaşlar için ilk adım
Bomba iddia! Erdoğan'ın üzülmesinin sebebi...
Sümela Manastırı'nda yeni bulunan şapel ilk kez görüntülendi
Hırsızlardan ilginç taktik! Yüzünde ayakkabı boyasıyla yakalandı
En son 300 yıl önce olmuştu... Yine geliyor!
Liselere Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Tarih ve saati belli oldu
Afganistan'ın asker kadınları Türkiye'de
Anneleri bile şoke oldu! Sadece 5 ayda...
Az su tüketimi böbreklerde taş oluşmasına neden oluyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum