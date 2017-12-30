Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "(696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili tartışmalar) Diyelim ki bu kararnamede özellikle geçen ifadenin sıkıntısı yeni anlaşıldı. Yapılacak iş gayet basittir, ilgili yerlere bu görüşler iletilir, konuşulur, tartışılır ve gereği yapılır. Doğrusu budur. Bunun yerine CHP'nin ve birtakım terör örgütlerinin sırf millete hakaret etmek için açtıkları bir yoldan gitmenin adı olsa olsa fırsatçılıktır." (AA)