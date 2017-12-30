Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "(696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili tartışmalar) Her nedense bir anda büyük bir gürültü kopartıldı. Bana göre büyük bir gürültü değil, bunu da söyleyeyim. Tuhaf kampanyalar başlatıldı, hatta hatta içimizden bazıları da bu kampanyaya katıldı. Tabii üzüldük. Yapmamaları gerekirdi ama bu katılanların ne yazık ki 16 Nisan'da da aynı kampanyaya katıldığını görüyoruz. 16 Nisan'da da, bugün bu kampanyaya katılanlar o zaman 'evet' demediler, 'hayır' dediler. Niye? Onlar bu işleri çok iyi biliyorlar. Biz bir yolda, beraber aynı dava arkadaşı değil miyiz? Gönüldaş değil miyiz? Nasıl oluyor da bir anda affedersiniz gidip Bay Kemal'in kayığına biniyorusunuz?"(AA)