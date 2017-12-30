Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "(ABD) Vize krizini kendileri başlattılar ama şimdi de sağ olsunlar kendileri bitirdiler. Ne güzel. Biz böyle bir vize krizi istemedik ki. Şimdi kalktı, olması gereken buydu zaten. Suriye meselesinde de aynısının olmaması için bir sebep yoktur." (AA)