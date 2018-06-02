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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Allah aşkına bu ülkeye cumhurbaşkanı olanın bir tecrübesi, bir deneyimi gerekmez mi? Bu (Muharrem İnce) çırak bile değil. Çırağa dükkan teslim edilir mi?"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 19:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Allah aşkına bu ülkeye cumhurbaşkanı olanın bir tecrübesi, bir deneyimi gerekmez mi? Bu (Muharrem İnce) çırak bile değil. Çırağa dükkan teslim edilir mi?"


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