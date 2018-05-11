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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Benim belediye başkanlığımdan önce meşhur Ümraniye çöplüğü faciası vardır. Kim vardı, Cumhuriyet Halk Partisi ve o çöplük patlamasında 39 vatandaşımız maalesef öldü. Ama şimdi biz orayı spor tesisleri yapt

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 12:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Benim belediye başkanlığımdan önce meşhur Ümraniye çöplüğü faciası vardır. Kim vardı, Cumhuriyet Halk Partisi ve o çöplük patlamasında 39 vatandaşımız maalesef öldü. Ama şimdi biz orayı spor tesisleri yaptık. Nereden nereye..."


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