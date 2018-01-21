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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan Bursa'da

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 16:51 | Son Güncelleme 35 dakika önce

- Erdoğan: - "(Zeytin Dalı Harekatı) İnşallah çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız" - "Kara harekatı devam ediyor, durmak yok. Zira şimdi de bugün bazı haberler aldım. KCK ve HDP sokağa çağırıyor ve şu anda Diyarbakır'da kongre yapıyorlar, kimseyi bulamamışlar. Ama bak şunu söylüyorum, şu anda adım adım takip ediliyorsunuz. Ey HDP, ey KCK, ey PKK nerede meydana çıkarsanız biliniz ki güvenlik güçlerimiz sizin boynunuzdadır"

BURSA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "İnşallah çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız." dedi.

Erdoğan, Tofaş Spor Salonu'ndaki AK Parti Bursa Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi öncesinde, kendisini salon önünde bekleyenlere hitap etti.

Gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakileri coşkuyla gördükçe Afrin'e, oradaki Mehmetçik'e baktığını belirtti.

Terör örgütü PYD/PKK/YPG'nin şu anda nasıl kaçtığına dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Dedim ya onlar kaçacak, Mehmetçiğim, bizler hep birlikte kovalayacağız. Dün, Kütahya'da ne demiştim, 'Operasyon fiilen başladı' ve 17.15 gibi uçaklarımız havalandı, bombalamaya başladı. Şimdi kara harekatı devam ediyor. Durmak yok, yola devam. Zira şimdi de bugün bazı haberler aldım. KCK ve HDP sokağa çağırıyor. Şu anda Diyarbakır'da kongre yapıyorlar, kongrede, aldığım haberler, kimseyi bulamamışlar ama bak şunu söylüyorum, şu anda adım adım takip ediliyorsunuz. Ey HDP, ey KCK, ey PKK nerede meydana çıkarsanız, biliniz ki güvenlik güçlerimizin sizin boynunuzdadır. Zira istediğiniz gibi at oynatamayacaksınız bu ülkede. Biz yerli ve milli duruşla şu anda ülkemizin sınırlarına saldıranlara karşı bir operasyon yapacağız, siz bizi içeriden vuracaksınız öyle mi? Nasıl dağdakileri ininden çıkardıysak, sizlere de asla o meydanları bırakmayız."

Allah'ın Mehmetçiğin, ÖSO'nun, polisin, güvenlik korucularının yardımcısı olması temennisinde bulunan Erdoğan, "Dün, bugün namazlarda tüm Müslümanlar duadaydı. Sadece burada değil, Afrika'da bile herkes ellerini duaya açmıştı, duadaydı, yalnız değiliz. Her şey bir tarafa, Allah bizimle beraber." ifadesini kullandı.

- "Kirli bez gibi sokağa atacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararlılıkla, inançla yollarına devam edeceklerini, geri adım atmayacaklarını vurguladı. Erdoğan, "Şu anda havada, karada, cephede Mehmetçiğimizi, ÖSO'yu dualarınızla yalnız bırakmayın. Dün gece Başbakanımız, Genelkurmay Başkanımız, hepsiyle irtibat halindeydik, sürekli görüşüyoruz, görüşmedeyiz, nerede ne oldu, oluyor sürekli takipteyiz. İnşallah çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız." dedi.

Rabia işareti yaparak alandakilerden bunu unutmamalarını isteyen Erdoğan, burada ayrılık olmadığını, birliğin var olduğunu bildirdi. Erdoğan, Rabia'da 80 milyon tek milletin olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İki, tek bayrak. Şu bayrağımızın güzelliğine bak. Rengini nereden alıyor? Şehidimizin kanından alıyor. Hilal, bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, şehitlerimizin ta kendisi. Hiçbir paçavrayı kimse gelip bizim bayrağımıza eş tutamaz. Üç, tek vatan. 780 bin kilometrekareyle tek vatan. Bu vatan topraklarını kimse bölemez, parçalayamaz. Kim ki buna teşebbüs ederse nasıl ki Cudi'de, Gabar'da, Bestler Deresi'nde, Tendürek'te, Kandil'de F-16, helikopter, tank, top olduk, bunları inlerinden çıkardıysak, yine aynı şekilde oralarda F-16 oluruz. Bu vatanı böldürmeyiz. Dört, tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka bizim devletimiz yok.

Neymiş? 'Paralel devlet.' Asla ve kata nerede bulursak onları da ya kodese ya da kaçacakları delik arayacaklar. Çünkü bu Feto denilen alçak, bu ümmeti ne yaptı? Parçaladı. Ona fırsat vermeyeceğiz. Şu anda zannediyor ki ABD beni burada saklar, tutar. Yok. O da seni bir müddet tutacak, saklayacak ondan sonra kirli bez gibi sokağa atacak. Bunu da bilesin. Onun da bütün avanesi, yani yurt dışına batıya kaçanlar, bunların hepsinin yaptıklarının bedeli var, bu bedeli ödeyecekler. Kimse acıma duygusuna lütfen kapılmasın. Acırsak acınacak hale geliriz. Her şeyi biz hukuk içerisinde yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Sıkıntı varsa araştırıyor, soruşturuyor ona göre kararımızı veriyoruz."

- "Kimse bize akıl vermesin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldiklerinde 3 bin 500 dolar olan kişi başına düşen milli geliri 11 bin dolara çıkardıklarını belirterek, 36 milyar dolar ihracatın 158 milyar doları geçtiğine işaret etti.

Erdoğan, Türkiye'nin IMF'ye 23,5 milyar dolar olan borcunu da ödediğini anımsatarak, "Artık bizim IMF diye bir sorunumuz yok, o bitti." dedi.

Birilerinin "Türkiye'nin ekonomisi iyi değil" ifadesi kullandığını belirten Erdoğan, "Hadi git yat. Evelallah biz dimdik ayaktayız. Büyümede dünyanın bir numarası olduk, yüzde 11 ile bir numara. Kimse bize akıl vermesin, onlar akıllarını kendilerine saklasınlar. Biz kendimize yeteriz." ifadesini kullandı.

Alandakilerden çok çalışmalarını, birbirlerini Allah için sevmelerini isteyen Erdoğan, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının sözlerini alandakilerle söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Allah'ın Mehmetçiğe, ÖSO'ya güç kuvvet vermesi, onların yollarını açması temennisinde bulundu. Erdoğan, "Rabbim zaferle bunu noktalamayı bize nasip etsin ama ben inanıyorum Rabbim'in müjdesi var bizlere, yardımı da yakındır, ben buna inanıyorum." ifadesini kullandı.

(AA)

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