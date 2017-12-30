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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "(CHP'Ii Ömer Süha Aldan'ın sözleri) Cehalet paçalarından, terbiyesizlik bunların suratından akıyor.

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 14:09 | Son Güncelleme 46 dakika önce

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "(CHP'Ii Ömer Süha Aldan'ın sözleri) Cehalet paçalarından, terbiyesizlik bunların suratından akıyor. Partisinin başındaki zata özenmiş olacak ki bu şekilde ortaya atılıp milletimize saldırma cüreti gösteriyor. Tabii biz bunların tıynetini, cibiliyetini çok iyi bildiğimiz için açıkçası yaptıkları terbiyesizliğe şaşırmadık. Bizi şaşırtan, hiç beklemediğimiz bazı gelişmeler. Bu husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımızdan bir kısmı nasıl katıldı, nasıl katılıyor. Yazıklar olsun." (AA)

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