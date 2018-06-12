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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "CHP'nin başındaki zata her seçimde yaptığım teklifi şimdi Muharrem İnce'ye yapıyorum. 'Seçimlerden birinci çıkamazsak siyaseti bırakacağım' diyebiliyor musun? Madem iddialısın, sen de aynı sözü ver, ver de

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 15:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "CHP'nin başındaki zata her seçimde yaptığım teklifi şimdi Muharrem İnce'ye yapıyorum. 'Seçimlerden birinci çıkamazsak siyaseti bırakacağım' diyebiliyor musun? Madem iddialısın, sen de aynı sözü ver, ver de Bay Kemal rahatlısın."


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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan

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