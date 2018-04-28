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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Daha önceleri 'Darbe olursa tankın üzerine önce ben çıkarım' diyen kişi, bu defa tankların korumasında havalimanından hareket ediyor. Şimdi bunları inkar ediyor. İstediğin kadar inkar et, tüm belgelerde, t

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 17:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Daha önceleri 'Darbe olursa tankın üzerine önce ben çıkarım' diyen kişi, bu defa tankların korumasında havalimanından hareket ediyor. Şimdi bunları inkar ediyor. İstediğin kadar inkar et, tüm belgelerde, tüm televizyon kayıtlarında varsın. Yandın Kemal yandın. Sen darbe karşıtı değil darbecisin."


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