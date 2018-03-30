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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "En son Milli İstihbarat Teşkilatımız, Kosova istihbaratı ile yaptığı dayanışma içerisinde 6 tane Balkanlardaki en üst düzey FETÖ temsilcisini anlaşarak aldılar, getirdiler ve emniyet teşkilatımıza teslim e

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 11:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "En son Milli İstihbarat Teşkilatımız, Kosova istihbaratı ile yaptığı dayanışma içerisinde 6 tane Balkanlardaki en üst düzey FETÖ temsilcisini anlaşarak aldılar, getirdiler ve emniyet teşkilatımıza teslim ettiler. Dedik ya onlar kaçacak, biz kovalayacağız, neresi olursa olsun ve bunları paketleyerek buraya inşallah getireceğiz. Burada da hesaba çekeceğiz."

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